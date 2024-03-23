Война, день 759: минус три десятка «шахедов» и новая «бавовна»

Ночной дроновый террор: последствия

Этой ночью продолжился дроновый террор юго-восточных регионов нашей страны: противник атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 (по Донетчине) и 34-ю ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed».

Дроны, направленные с юга, маневрировали по нескольким областям, пытались обойти средства ПВО. Боевая работа Сил противовоздушной обороны длилась более 7 часов.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил в ночь на 23 марта в небе над Украиной уничтожен 31 «шахед» из 34 в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

К сожалению, на Днепропетровщине и Запорожье есть повреждения энергетических объектов. Информация о пострадавших не поступала. Последствия уточняются.

На южном направлении силы противовоздушной обороны юга Украины сбили 5 «шахедов», из которых 3 в Херсонской и по одному – в Николаевской и Днепропетровской областях.

В россии пылал очередной НПЗ

А в Новокуйбышевске Самарской области рф неизвестные беспилотники атаковали атакован нефтеперерабатывающий завод. Пожар на НПЗ компании «Роснефть» тушили до утра.

Отметим, что этот завод является одним из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей.

Кроме того, этой ночью БпЛА атаковали оскольский электрометаллургический комбинат. По сообщению пресс-службы предприятия, пострадавших и повреждений якобы нет.

В то же время местные жители сообщали о громких взрывах и публикуют видео с места событий.

Кстати, это единственное в россии металлургическое предприятие полного цикла, где реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получать металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов. Основными потребителями его металлопродукции на российском рынке являются предприятия автомобильной, машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой промышленности. И, само собой, «оборонка».

О ситуации на фронте на утро 23 марта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам оккупантов.

Украинские военные в сутки ликвидировали около 1050 человек личного состава врага, 12 танков, 19 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 75 БпЛА, 39 крылатых ракет, 76 единиц авто- и спецтехники.

Домой вернулись 9 похищенных россиянами детей

Украине удалось вернуть домой еще 9 депортированных детей. Среди них 5 детей, которых похитила россия: четверо из детских домов (от 3 до 10 лет) и одна 12-летняя девочка, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Еще 4 ребенка вернулись с временно оккупированных территорий.

В Центре защиты прав ребенка дети рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали. В частности, маленьких украинцев заставляли ходить в русские школы и рассказывали, что Украина не является самостоятельным государством.