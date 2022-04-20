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Один из самых жестоких российских убийц родился в Одессе

Один из самых жестоких российских убийц родился в Одессе

Жестокими бомбардировками Мариуполя и ракетными обстрелами с самолетов мирных украинских городов  руководит генерал Сергей Кобылаш. Этот военный преступник родился в Одессе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В Минобороны опубликовали список военных преступников из россии. Кобылаш один из них.

В сообщении сказано, что именно он, находясь в звании генерал-лейтенанта в военно-космических силах рф командует дальней авиацией.

Кобылаш организует массированные удары крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры, в частности по Мариуполю.

Это привело к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения.

«Родившийся в Украине международный преступник, причастный к убийствам мирного населения в Грузии и Сирии продолжает верно служить путинскому режиму, непосредственно участвуя в уничтожении родной земли», – говорится в сообщении.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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