В Одесской ОВА рассказали о вероятных диверсиях со стороны Приднестровья (видео)

По данным ОВА, эта среда, как и предыдущие дни выдалась спокойной и без обстрелов (сигнал воздушной тревоги прозвучал лишь вечером – ред.). Тем не менее вероятность нанесения ракетных ударов остается достаточно высокой.

Братчук отмечает, что в настоящее время не наблюдается активной подготовки вооруженных сил так называемого Приднестровья к выполнению задач оккупационных властей и попытке атаковать Одесскую область и Украину с территории непризнанной республики. При этом, добавил спикер ОВА, не исключено, что силовые структурные подраздедения так называемой «Приднестровской республики» могут совершать диверсии на территории Одесского региона, но наши силы обороны готовы им противостоять.

В целом, по словам Братчука, контрдиверсионная работа в регионе проводится довольно эффективно и есть соответствующие результаты.

Доброго вечора, ми з Одеса! День в місті та області пройшов без обстрілів.

Можлива активізація диверсійно-розвідувальних дій з боку так званої пмр відпрацьовується нашими Силами оборони.

Ймовірність ракетних ударів та провокацій з боку рашистів залишається високою.

Вірте у ЗСУ!

Разом до Перемоги! Опубликовано Сергеем Братчуком Среда, 20 апреля 2022 г.