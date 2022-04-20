Новости Одессы и Одесской области

В Одесской ОВА рассказали о вероятных диверсиях со стороны Приднестровья (видео)

В Одесской ОВА рассказали о вероятных диверсиях со стороны Приднестровья (видео)

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук подвел итоги сегодняшнего дня, 20 апреля 2022 года, в регионе.

По данным ОВА, эта среда, как и предыдущие дни выдалась спокойной и без обстрелов (сигнал воздушной тревоги прозвучал лишь вечером – ред.). Тем не менее вероятность нанесения ракетных ударов остается достаточно высокой.

Братчук отмечает, что в настоящее время не наблюдается активной подготовки вооруженных сил так называемого Приднестровья к выполнению задач оккупационных властей и попытке атаковать Одесскую область и Украину с территории непризнанной республики. При этом, добавил спикер ОВА, не исключено, что силовые структурные подраздедения так называемой «Приднестровской республики» могут совершать диверсии на территории Одесского региона, но наши силы обороны готовы им противостоять.

В целом, по словам Братчука, контрдиверсионная работа в регионе проводится довольно эффективно и есть соответствующие результаты.

 

Доброго вечора, ми з Одеса! День в місті та області пройшов без обстрілів.
Можлива активізація диверсійно-розвідувальних дій з боку так званої пмр відпрацьовується нашими Силами оборони.
Ймовірність ракетних ударів та провокацій з боку рашистів залишається високою.
Вірте у ЗСУ!
Разом до Перемоги!

Опубликовано Сергеем Братчуком Среда, 20 апреля 2022 г.

 

Читайте также: Военная ситуация в Одесской области: ловят диверсантов, десант рф болтается в море

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить