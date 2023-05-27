Сколько стоят дары лета на одесском Новом рынке (фоторепортаж)

Субботний день на одесском Новом базаре (он же рынок) на закате мая… То дождь, то просто облачно и парит. По поводу негромких раскатов грома граждане «по ходу» интересуются уже больше в качестве черного юмора: «Это гремит по погоде или снова летит?». Людей немного, покупатели прохаживаются неспешно, тихонечко возмущаясь ценами на дары лета. Что почем?

Новый базар: почем фрукточка на исходе мая

– Еще вчера покупала клубнику по восемьдесят, а сегодня самая дешевая – девяносто! – возмущается женщина.

«Ответка» следует тут же, причем не одна:

– Если вы можете покупать клубнику по восемьдесят, купите и по девяносто.

– Это из-за дождя цены скачут. Как настроение и состояние здоровья…

Кстати, насчет цен на клубнику: на Новом базаре она в эти дни «тянет» от 80 до 110 грн. Так что если сравнить с недавними ошарашивающими ценами на черешню и малину, то получается более или менее сносно.

У лотков с клубникой иногда возникает еще и другой спор на тему: «на Привозе дешевле». Ответ обычно следует в двух вариантах:

– Ну и так и покупайте на Привозе!

– Вас там так обвесят, что получится дороже…

Черешня на Новом базаре попалась в двух местах. «Не наша» испанская (крупная) стоила 600 грн, «наша» (мелкая) – 120 грн.

Абрикосы и персики на Новом базаре «идут» по 150 грн.

Новый базар: цены на «молодые» овощи

Теперь – к овощам:

молодой картофель – 40-80 грн. Цена, как вы догадались, зависит от размера. Тот, что по сорок, напомним, покупатели часто именуют «горохом». Очищенный в кулечках картофель стартует от 100 грн;

огурцы – 65-130 (знаменитый «родничок»);

молодая свекла – 45-60 грн;

молодая морковь – 45-50 грн;

зеленый горошек – 100-130 грн;

молодая капуста – 40-55 грн;

кабачки (ценовой диапазон велик) – 35-70 грн;

помидоры (ценовой диапазон огромен) – 50-150 грн.

Кстати, насчет помидор. По 120-150 гривен «идут» сорт «микадо» и «примадонна».

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