Новости Одессы и Одесской области

Сколько стоят дары лета на одесском Новом рынке (фоторепортаж)

Сколько стоят дары лета на одесском Новом рынке (фоторепортаж)

Субботний день на одесском Новом базаре (он же рынок) на закате мая… То дождь, то просто облачно и парит. По поводу негромких раскатов грома граждане «по ходу» интересуются уже больше в качестве черного юмора: «Это гремит по погоде или снова летит?». Людей немного, покупатели прохаживаются неспешно, тихонечко возмущаясь ценами на дары лета. Что почем?

Новый базар: почем фрукточка на исходе мая

Клубника по 90 грн на одесском Новом рынке

 

– Еще вчера покупала клубнику по восемьдесят, а сегодня самая дешевая – девяносто! – возмущается женщина.

«Ответка» следует тут же, причем не одна:

– Если вы можете покупать клубнику по восемьдесят, купите и по девяносто.

– Это из-за дождя цены скачут. Как настроение и состояние здоровья…

Майская клубника на одесском Новом рынке

Кстати, насчет цен на клубнику: на Новом базаре она в эти дни «тянет» от 80 до 110 грн. Так что если сравнить с недавними ошарашивающими ценами на черешню и малину, то получается более или менее сносно.

У лотков с клубникой иногда возникает еще и другой спор на тему: «на Привозе дешевле». Ответ обычно следует в двух вариантах:

– Ну и так и покупайте на Привозе!

– Вас там так обвесят, что получится дороже…

Клубника на Новом базаре в Одессе

Черешня на Новом базаре попалась в двух местах. «Не наша» испанская (крупная) стоила 600 грн, «наша» (мелкая) – 120 грн.

Черешня испанская по 600 грн в одессе

Черешня испанская стоит 600 грн

Абрикосы и персики на Новом базаре «идут» по 150 грн.

Новый рынок в Одессе, фрукты

Новый базар: цены на «молодые» овощи

Овощи на одесском Новом рынке

Теперь – к овощам:

  • молодой картофель – 40-80 грн. Цена, как вы догадались, зависит от размера. Тот, что по сорок, напомним, покупатели часто именуют «горохом». Очищенный в кулечках картофель стартует от 100 грн;
  • огурцы – 65-130 (знаменитый «родничок»);
  • молодая свекла – 45-60 грн;
  • молодая морковь – 45-50 грн;
  • зеленый горошек – 100-130 грн;
  • молодая капуста – 40-55 грн;
  • кабачки (ценовой диапазон велик) – 35-70 грн;
  • помидоры (ценовой диапазон огромен) – 50-150 грн.

Цены на овощи, Одесса, Новый рынок

Зеленый горошек на одесском рынке

Кстати, насчет помидор. По 120-150 гривен «идут» сорт «микадо» и «примадонна».

Огурцы и помидоры, одесский Новый базар

Читайте также: Сколько стоит на Привозе клубника сорта «очен слодки»?

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить