Дешевых продуктов в Украине не осталось: статистика госстата

Продукты в Украине начали дорожать с момента российского вторжения. Война длится больше года, но рост цен и не думает останавливаться. Только по официальным данным, с марта 2022 года по март 2023, стоимость продуктов выросла на 26,8%.

Насколько за год войны подорожали продукты в Украине

При этом часть из них, в том числе первой необходимости, подорожала почти вдвое.

Особенно неприятно удивили яйца, они теперь на 79,8% дороже, чем год назад.

Фрукты выросли в цене на 44,9%, а овощи на 38,3%.

Рыба и морепродукты стали дороже на 37,2%.

Серьезно выросли цены на такие продукты, как:

сахар – на 23,5%;

макаронные изделия – на 20,4%;

хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;

мясо и мясопродукты – на 20,2%;

Масло сливочное на 19,7%.

Сыр и творог – на 18%.

Также:

хлеб – на 17,3%;

молоко – на 15%;

подсолнечное масло – на 6,9%.

И это только официальная статистика. Если сравнивать цены на продукты сейчас и год назад в реальных магазинах, то окажется, что цены выросли еще больше. И кроме яиц золотыми теперь стали даже банальные лук с морковью. Последние подорожали вообще в 3-4 раза.

Будут ли дешеветь лук с морковью и другие овощи

Удешевление двух последних овощей особенно актуально для украинцев. Их используют при готовке огромного числа блюд, да и для профилактики разных заболеваний они тоже на первом месте.

Эксперты при этом дают обнадеживающие прогнозы и заявляют, что украинцы дождутся резкого снижения цен на некоторые овощи уже этим летом.

Так, министр аграрной политики Николай Сольский рассказал, что появление овощей нового урожая позволит снизить цены на них.

«В конце сезона всегда меньше овощей, чем в начале, а свежие еще не появились. Логистика в Украину дорогостоящая. В этом году были и нестандартные ситуации, связанные с Турцией, – крупнейшим поставщиком томатов в Европу. После землетрясений Турция имела определенный период запрета на экспорт овощей, пока они не разобрались, что дальше делать. Все это вместе влияет на цены», — пояснил он.

Также министр объяснил, что овощи подорожали из-за того, что ранее в Николаевской и Херсонской областях был наибольший урожай ранних овощей, который обеспечивал всю страну. Но из-за боевых действий в этих регионах практически перестали выращивать сельхозпродукцию.

Но в этом году под дефицитные овощи отвели площади в других частях страны, где боевых действий нет. Осталось только дождаться нового урожая.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Одесская область оказалась в топе регионов с наибольшим ростом цен.

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