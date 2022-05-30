Как выживают во время войны «Одесская Жизнь» и другие издания

Предлагаем вашему вниманию материал «Детектор-медиа», в котором рассказаны семь историй того, как живется во время войны украинским газетам. Одна из них посвящена и нашему издательству.

Как выживают газеты и журналы во время войны. Семь историй из разных концов Украины

Автор Наталья Данькова, «Детектор медиа»

Худеют, покупают бумагу в Бельгии и Финляндии, надеются на гранты, переходят в онлайн и соцсети — словом, несмотря ни на что пытаются удержаться на рынке. Истории из Одессы, Хмельницкого, Киева, Львова, Изюма, Харькова и Чернигова.

Три месяца сопротивления российскому вторжению — тяжелое время для всех украинских медиа. Впрочем, рынок печатных изданий, который переживает тяжелые (и все более тяжелые) времена уже не первый год, большая война принесла еще более строгие вызовы. Бумага, печать, доставка и распространение, доход от рекламы и розничной продажи — за это газетам теперь приходится бороться, а в зонах боевых действий и на оккупированных территориях ресурсы становятся недоступными. Ранее 90% бумаги в Украину ввозили из России и Белоруссии; после прекращения торговли с агрессорами цена на бумагу, которую теперь везут из Польши, Германии, Бельгии и Финляндии, выросла вдвое. Далеко не у всех изданий есть на это деньги, ведь рекламные доходы исчезли или, по крайней мере, существенно сократились. Многие газеты стали на паузу уже в первые дни или недели большой войны.

Третий месяц стал для многих редакций переломным. Некоторые издания закрылись (в частности, всеукраинская газета «День»), некоторые другие — наоборот — планируют возобновлять печать в конце мая или начале июня. Газеты ищут новые источники доходов и бизнес-модели, чтобы выжить: в Черниговской области три редакции объединились для выпуска общей газеты, в Хмельницком объединили пять газет одной медиакомпании, газеты из Одессы «Одесская жизнь» и «На пенсии» печатаются теперь не в Киеве, а в Тернополе. Между тем, «Укрпочта» таки начала подписную кампанию на второе полугодие во всех областях, кроме Луганской, Донецкой и Херсонской.

«Детектор медиа» рассказывает, как живут семь газет и журналов в разных концах Украины — от Одессы до Чернигова и от Львова до Изюма.

«На пенсии» и «Одесская жизнь», Одесса

В начале марта газеты «Одесская жизнь», «На пенсии. Одесса и Пенсионная телепрограмма. Одесса» вышли совместным выпуском. Первый номер, в котором была важна информация о безопасности во время войны, раздавали одесситам бесплатно; второй пошел к подписчикам.

В середине марта «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма», «Одесская жизнь», «На пенсии. Одесса и Пенсионная телепрограмма. Одесса» возобновили выход в обычном режиме. Одесские газеты продолжают печатать в Одессе. Общенациональные «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма» ранее печатали в Киеве. «В первые дни наступления типография там уже не работала, – рассказывает основатель газет Геннадий Чабанов. — Поэтому мы перенесли печать национальных газет в Тернополь. Согласовали это с «Укрпочтой», потому что кроме печати важно и распространение газет во всех регионах, где возможна доставка. В настоящее время не доставляют в Донецке, Луганске, Херсонске и часть Николаевской области. Раньше такие же проблемы были с Харьковской и Киевской». Ситуация меняется, поэтому издатель периодически согласовывает вопросы доставки с Укрпочтой. От этого зависит и тираж, который еженедельно может быть разным.

Кроме подписки, газеты продаются в розницу. Государственные газетные киоски в Одессе не работают, поэтому издания продаются в частных сетях и супермаркетах «Таврия», «Сильпо» и «Копейка». По Одессе редакция развозит газеты сама — в последнее время, по словам Геннадия, это все труднее из-за проблем с горючим. Украину рассылает преимущественно через «Новую почту».

«В регионах, где не было боевых действий, продажи не изменились, хотя многие выехали. В других они упали. Мы до сих пор доставляем и продаем в Николаеве, но его обстреливают, поэтому розничные продажи сильно упали», – рассказывает Геннадий Чабанов.

Газеты по-прежнему выходят еженедельно, но «похудели». Отчасти это связано с дефицитом бумаги. «Раньше 95% газетной бумаги было из России и Беларуси, только 5% из Европы. Это квотированная продукция – по всему миру ее поставки планируются на год вперед, выделяются квоты, формируются заказы. Поэтому найти сейчас бумагу очень тяжело», – говорит издатель. Его издание получило бумагу как гуманитарную помощь от европейских партнеров через Ассоциацию независимых региональных изданий в Украине, но хватит всего на несколько месяцев. И украинские запасы иссякают.

Из-за подорожания бумаги с 20-25 до 35 тысяч гривен за тонну себестоимость газеты сильно выросла. «Очень тяжелое будет второе полугодие», — беспокоится Геннадий. Он предполагает, что и подписчиков может сильно уменьшиться, ведь многие украинцы уехали или пострадали из-за войны войны.

Двое работников редакций вызвались добровольцами в армию, пятеро работают удаленно из-за границы. Остальные команды остаются в Одессе.

«Бурда Медиа Украина», Киев

Компания «Бурда Медиа Украина» издает журналы о звездах, моде и стиле жизни. После 24 февраля журналы перестали печатать, а подписчикам компания предложила альтернативу – электронные номера. Многие работники редакций разъехались и работают удаленно. Сайты и страницы в соцсетях журналов компании обновляются.

Руководство медиадом решило снова печатать кроссворды. «Мы анализировали рынок и увидели, что на эти журналы есть спрос. Возможно, возобновим выпуск журналов из сегмента крафтинга. Печать остальных приостановлена», — рассказывает руководитель компании Андрей Вдовиченко. Журналы компании живут за счет рекламы, а сейчас спроса на нее нет, разве что онлайн.

«У нас много читателей, которые подписывались на журналы на длительный срок, — говорит Андрей Вдовиченко. — Думаем, как снабдить их журналами. Например, планируем производить замены, сдвоенные номера. Попробуем выполнить наши обязательства, насколько это возможно».

Доставлять тиражи компания планирует «Новой почтой», «Укрпочтой» и транспортными компаниями. Есть и распространители, готовые сами забирать журнальчик у издателей. С бумагой проблемы — компания ожидает поставок из Польши и других европейских стран.

Сейчас издатели, по словам Андрея Вдовиченко, ждут расчетов от розничных сетей. Эти деньги важны для поддержки издания. «Дилеры должны огромные деньги издателям. Они говорят, что с ними не рассчиталась розница. А розница говорит, что в приоритете расчеты за продукты», — объясняет издатель. Он считает, что правительству следует обратиться к продавцам, чтобы они рассчитались за проданный товар.

«Экспресс», Львов

Самая большая газета Львова не прекращала выходить после 24 февраля, только «похудела» с 24 страниц до 16. Сэкономили на телепрограмме, ведь сейчас большинство каналов показывают одно и то же — общий марафон. По словам главной редактор газеты Ульяны Витюк, редакция после начала полномасштабного вторжения начала работать над порталом для украинцев в Польше Ukrayina.pl.

Мы работаем над ним совместно с командой Gazeta.pl. Многие спрашивают, перебрались ли мы в Польшу. Нет, 95% команды работают со Львова и других городов Украины, как это было до войны», — говорит она. Команда понесла потери: второго марта в Николаевской области погиб журналист «Экспресса» Виктор Дудар, служивший десантником.

Кроме объема, уменьшили и тираж — розничные продажи «Экспресса» упали на 35–40%. В части регионов прессу просто перестали продавать, в остальных часть продавцов перестала работать. Да и часть читателей уехала из Украины. Аудитория сайта выросла, но это не компенсирует потери, потому что трафик практически не монетизируется. Ульяна прогнозирует, что их подписчиков во втором полугодии может уменьшиться на 20—40%.

Те, кто подписался на «Экспресс» на первое полугодие, с пониманием отнеслись к «похудению» газеты. «Мы ждали волну возмущения, — говорит Ульяна Витюк. — Но было буквально несколько звонков, и они были довольно спокойными. Люди понимают ситуацию». В то же время читателей сетуют на доставку «Укрпочты» даже в относительно безопасных регионах.

Газета подорожала с восьми гривен до десяти. Ее себестоимость выросла гораздо больше за счет удорожания бумаги и горючего. Бумага «Экспресс» покупает в Германии, Бельгии и Финляндии.

«Самая большая проблема — неопределенность: неизвестно, чего ждать дальше, — рассуждает Ульяна Витюк. — Даже если мы, лидеры газетного рынка, испытываем такие проблемы, то можно представить масштабы проблем других печатных СМИ». Она говорит, что «Экспрессу» удалось своевременно сосредоточиться на онлайн-версии издания — теперь это шанс сохранить позиции на рынке даже после вынужденного перехода в цифровой формат.

«Семейная газета», Хмельницкий

Когда началась великая война, «Семейная газета» на несколько дней прекратила работу – работники занимались безопасностью своих семей. Первого марта издание снова начало работать. Редакция объединила издания группы – «Семейную газету», «Семейные истории» и «Семейные советы»; уменьшила объем газеты с шестнадцати столбцов до четырех; начало выходить не каждый день, а трижды в неделю. «Мы понимали, что люди в стрессе не готовы читать многое», — объясняет издатель Сергей Ищук.

Первые «военные» выпуски печатали большими, чем обычно, тиражами — 80–90 тысяч экземпляров — и раздавали бесплатно. В этих выпусках были советы, как выжить, уберечь родных, успокоить детей. Затем редакция начала увеличивать количество столбцов и сейчас вернулась к привычному объему. В отличие от большинства районных газет, перешедших в черно-белую печать, «Семейная газета» осталась в цвете.

«Нам начали помогать доноры – из-за них мы получили бумагу из Бельгии, – рассказывает Сергей Ищук. – Поэтому мы уже немного успокоились. Только переживаем, чтобы от ракетных обстрелов не сгорели склады». Во время войны издание начало овладевать автоматами для продажи газет. Полдесятка их расположены в разных районах Хмельницкого.

«Два месяца газеты в автоматах были бесплатными. Но была возможность оставить пожертвование. И мы собрали 500 гривен пожертвований. Люди берут газету, дочитывают инструкцию и бросают деньги. Мы призывали передавать газету в райцентры пенсионерам», – говорит Сергей Ищук. Сейчас в автомате свежий номер газеты можно купить, а предыдущий получить бесплатно.

«Слободской край», Харьков

В последний раз газета вышла 24 февраля, но до читателей так и не дошла. «Когда начались обстрелы Харькова, мы не могли даже публиковать информацию на сайте, потому что сидели в подвалах», — рассказывает редактор газеты Лариса Гнатченко. Команда «Слободского края» сосредоточилась сначала на распространении информации в фейсбуке и телеграмме, а затем взялась за сайт. В марте начали делать электронные выпуски, которые распространяли среди своих подписчиков, а также продавали международным агентствам – это единственный источник дохода, оставшийся у «Слободского края».

Многие работники редакции проживали в районах Харькова, оказавшихся под обстрелами; некоторые — в других городах Харьковщины, где тоже было опасно. Пришлось уезжать. «Я тоже пережила обстрел своего дома. Была в коридоре», – рассказывает редактор. Сейчас из пятнадцати работников «Слободского края» четверо за границей, остальные в Украине, из них двое — в Харькове. Один журналист записался в терроборону.

Первого июня «Слободской край» снова начнут печатать — к тому времени в Харькове должна заработать одна из закрывшихся из-за обстрелов типографий. «Пока печатать немного, — говорит Лариса Гнатченко. — Не знаем, как будем распространять. Часть общин оккупирована, в части продолжаются бои».

Главная проблема сейчас – где брать деньги на работу редакции. «Слободской край» имел соглашение об освещении с областным советом, однако деньги по этому соглашению не получит до конца войны. «Все деньги, которые мы получили за подписку, потратили на печать в январе-феврале, зарплату за февраль и март, – рассказывает Лариса. — В марте нас поддержали коллеги из американской редакции, где мы были на стажировке 2019 года. Собрали более трех тысяч долларов, чтобы я могла выплатить часть зарплаты». Также редакцию поддержал Internews. Теперь Лариса рассчитывает на грантовое финансирование: «Если в августе мы не выиграем ни один грантовый конкурс, мне придется закрывать газету».

«Семь дней», Чернигов

Черниговская газета остановилась в первый день вторжения и смогла возобновить выход только в конце мая. В начале марта город оказался в осаде и под постоянными обстрелами; 70% работников уехали, и редакция начала дистанционно наполнять сайт.

«Март был очень тяжелым, – рассказывает редактор газеты Ярослав Сухомлин. — Чернигов постоянно бомбили. Работать было невозможно – не было электричества. Большинство оставшихся в городе сидели в подвалах. Несколько недель я один наполнял новостную ленту. Я выехал из города еще до начала войны и до сих пор работаю дистанционно». Типография медиагруппы «Семь дней» в Чернигове заработала только в мае. Она не пострадала от обстрелов, но в редакции взрывной волной выбило окна.

Газета «Семь дней» также «похудела» с 16 до 12 столбцов, в том числе за счет телепрограммы. Себестоимость печати выросла, но розничную цену на газету не повышали. «Наши две большие газеты – “Карт” и “Вестник Ч” – распространяются в селах, где не так стало меньше населения. Поэтому мы рассчитываем на те же тиражи», — рассказывает Ярослав Сухомлин. Доходы от рекламы, по его словам, просто исчезли, поэтому редактор считает, что единственная надежда местной печати — грантовая поддержка.

«Горизонты Изюмщины», Изюм

Изюм в Харьковской области стал одним из приоритетных направлений российского наступления. Жители города 24 февраля не получили газету «Горизонты Изюмщины» – почта уже не смогла доставить тираж. «Когда мы готовили номер, уже знали о начале вторжения и дали короткое сообщение», — вспоминает издатель газеты Константин Григоренко. Тогда же сайт издания начали атаковать российские хакеры.

Константин уехал из Изюма в начале марта, когда в район, где он жил, вошли российские войска. Четверо работников редакции до сих пор находятся в оккупации. «С двумя из них я сначала контактировал, пока полностью не заглушили связь, – рассказывает Константин. — От них знаю, что нашу редакцию разбомбили, вылетели окна, повреждена крыша. Затем в офис вошли орки, разбили все оборудование и компьютеры. Что там сейчас, я не знаю — с конца апреля связи с Изюмом нет». Связь пытаются восстановить, но ее глушат: в Изюме сосредоточен большой контингент захватнических войск.

«Пока была связь, я передал работникам, чтобы они нигде не светили свои фамилии и не говорили, что работают в СМИ, — говорит Константин Григоренко. — В Изюме кафиры проводят перепись жителей под предлогом оказания гуманитарной помощи. Так они пытаются вычислить представителей органов власти, гражданских активистов и журналистов».

Печатать газету под брендом «Горизонты Изюмщины» кафиры не могут: типография в Балаклее, где это можно было бы сделать, не работает. Им удалось захватить коммунальное Радио Изюм и какое-то время сказать под брендом Радио Изюм. Россия», но без электричества и интернета это получалось плохо. Еще какое-то время транслировали пропагандистское «Радио Z», которое лгало, что Киев, Харьков и Славянск уже оккупированы. «Но люди пытаются ловить украинское радио и читать украинские издания, – говорит Константин. – Это сложно. Изюм в информационном вакууме и этим пользуются оккупационные власти».

«Горизонты Изюмщины» работает в онлайн-формате и поддерживает фейсбук-группу «Изюмский навигатор», которая работает как СМИ и распространяет информацию о поиске людей, эвакуации и т.д. Это, по словам Константина, главная мисс ия его команды во время войны.

Источник: «Детектор медиа»