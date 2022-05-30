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В центре Одессы разбирают укрепления и баррикады

В центре Одессы разбирают укрепления и баррикады

Сначала в городе исчезли противотанковые ежи с Дерибасовской и прилегающих улиц. Теперь власти взялись за демонтаж укреплений из бетонных блоков.

О том, что центральная часть Одессы все больше начинает приобретать довоенный вид, сообщили в Городском совете Одессы.

В своем официальном телеграм-канале они опубликовали снимок, на котором видно, как подъемный кран грузит бетонные блоки, из которых состоят укрепления, на грузовой автомобиль.

«В центральной части города коммунальными службами производится демонтаж конструкций, установленных в первые недели полномасштабного вторжения россии», — сказано в сообщении муниципалитета.

Напомним, ранее были убраны противотанковые ежи с Дерибасовской и прилегающих улиц. Эти защитные конструкции отправились в Николаевскую область, в места где есть непосредственная угроза появления рашистов.

Вероятность же непосредственного нападения на Одессу сейчас крайне мала — после прибытия на защиту города противокорабельных ракет «Гарпун», вероятность того, что россия решится высадить десант очень мала. Но и вслучае, если предпримет такую попытку, враг будет уничтожен ракетами еще на подходе к городу.

разбор баррикад

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Фото Одесского городского совета

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