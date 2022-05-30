У одесского Привоза появились «розовые линии» – для чего? (фото)

Выходим (или заходим) на знаменитый одесский Привоз с центрального входа – и видим очередные новшества на отремонтированном участке Преображенской, которые протягиваются вдоль новой трамвайной линии до перекрестка с Пантелеймоновской. Что это за «розовые линии» такие?

Как рассказывала «Одесская жизнь», ремонт знаменитого бурлящего участка, который был остановлен из-за войны, а потом продлился, подходит к концу. По новым рельсам уже прошел пробный трамвай.

А обновления продолжаются. И теперь здесь обустраивается выделенная линия трамвая.

Да, да, та самая выделенная трамвайная линия, о необходимости которой настаивал еще до войны, когда только шла речь о ремонте этого участка, депутат Одесского горсовета Петр Обухов. Тогда же прозвучало, что специалисты вынесли вердикт, что подобная линия может здесь появиться только через 12 лет.

Теперь же, как сообщает Петр Обухов, «там установлены бетонные делиниаторы, которые делают невозможным парковку на путях. Теперь там будет одна полоса для трамваев и одна для автомобилей. Мэр Труханов полностью поддержал это решение, избрал сторону пассажиров общественного транспорта, а не автомобилистов».

Таким образом, именно этот участок у Привоза становится, по мнению депутата, «стандартом, который мы должны внедрять повсюду».

«Следующим шагом станет выделение путей по всей Преображенской… Но этот проект будет реализовываться только после нашей победы», – сообщает Петр Обухов.

Ну а сам «бурлящий» участок будет открыт, как пишет депутат, уже после 5 июня.

Кстати, как мы отметили, проезд авто по Пантелеймоновской на этом участке уже возможен. Рабочие сейчас приводят в порядок тротуары на углу Пантелеймоновской и Преображенской.

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Фото Марии Котовой