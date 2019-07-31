Как в Одессе юбилей Пассажа отмечали

Это таки нужно было видеть и слышать: в самый обычный день к нашему Пассажу торопились люди. Стар и млад, обмахиваясь кто чем может по причине очередного жаркого дня, заполоняли пространство этого одесского памятника архитектуры, в котором сейчас проходит что-то вроде ремонта, уже успевшего вызвать немало нареканий.

Во спасение Пассажа

Что же происходит? Зеленый театр и одесское турагентство «Тудой-сюдой» провели совершенно необычную акцию во спасение Пассажа. Глава агентства, историк и краевед Александр Бабич и русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик Дмитрий Быков таким вот образом решили обратить внимание на состояние нашего Пассажа, заодно и отметить его 120-летие. Да, в этом году одному из самых удивительных зданий Одессы исполняется век и еще двадцать лет.

Все было построено так: Александр рассказывал об истории Пассажа и его сегодняшнем дне, Дмитрий читал строки из Валентина Катаева, нашего одесского автора, которого назвал своим любимым писателем.

С чем пришел Пассаж к своему 120-летию

Как обращает внимание Александр Бабич, Пассаж сегодня «сильно-сильно болеет».

— Когда владельцы Пассажа начнут его спасать, совершенно неясно. Да и городу нашему, судя по всему, не до Пассажа, спихнули в свое время городскую часть контрольного пакета — и все. Вот хотя бы внимание обратим на сегодняшний день Пассажа. Надо бы нам всем получше заниматься Одессой, а то скоро экскурсоводам будет нечего показывать, — говорит Александр Бабич.

Отповедь времени от Дмитрия Быкова

Дмитрий Быков сразу же сделал акцент на том, что выступает в Пассаже совершенно бесплатно, «чтобы никто не подумал, что я еду в свободную Украину из рабской Москалии за длинной гривной».

— Я уверен, что Одесса была создана империей исключительно как город для будущей эмиграции. Одесская литературная школа началась с того, что сюда приехал Куприн, а потом и Бунин. Русская литература ведь расцветает там, куда сажают, либо там, куда эмигрируют, — так начал свое выступление Дмитрий Быков.

Он рассказывал о «Гамбринусе» Куприна, читал большой отрывок из «Травы забвения» Катаева, делая акцент на главном — искусство все выдержит и победит.

— Вот так и мы сегодня пытаемся остановить само время, уносящее у нас все. Это ведь как отповедь времени, столь близкая одесской литературной школе, — говорит Дмитрий.

Людей на этих совершенно необычных именинах Пассажа было много. И нужно было видеть, как во время встречи они поднимали глаза и словно заново знакомились с одним из самых известных зданий Одессы, убеждаясь, как остро нуждается оно в обновлении и преображении. Да и в элементарной чистке: скульптуры покрыты толстым-толстым слоем пыли и грязи…

Ах, какой Пассаж! Любопытнейшие факты от Александра Бабича

* Гостиница и торговые ряды Пассажа были построены в 1898—1899 годах. Заказчиком строительства выступил одесский купец первой гильдии, глава экспортной компании, занимавшейся хлебной торговлей Моисей Менделевич.

Строили «Пассаж» очень быстро. Говорили, что перед этим жена Менделевича «выносила мозг» мужу: хочу, мол, собственный магазин, чтобы приходить туда и брать что-то из собственного товара. А у тебя я пока могу только мешок с хлебом взять.

* Здание чертовски вычурное. Менделевич, будучи нуворишем, хотел, чтобы все было «по-богатому».

* Есть легенда (или факт) и о том, что когда у Влодека, который был руководителем архитектурной группы, строившей Пассаж, уже заканчивались идеи для «лиц» маскаронов, а хозяин требовал, чтобы их было побольше, «хватал» строителей покрасивее и лепил с них очередной маскарон. Есть сведения о том, что все маскароны, которые «идут» по фризу второго этажа, — это лица строителей, возводивших Пассаж.

*Внутри Пассаж украшен и колоннами, увитыми камышом. Вряд ли, считает Александр Бабич, еще есть где-то подобные колонны.

*В Пассаже размещалась редакция «Одесских новостей». Здесь работали Жаботинский, Чуковский и Лазарь Кармен — бытописатель одесского дна.

* Умер Менделевич мгновенно: однажды он прочел в новостях, что корабль с его товарами затонул, сердце не выдержало, и купца не стало.

*Один одесский вор рассказывал Александру Бабичу историю о «кладе Менделевича». Существовала легенда (или быль?), что хозяин Пассажа припрятал в своем детище клад. На зоне об этом стало известно в 90-х годах прошлого века. «Майсу» решили проверить, причем тщательно. «Откинувшиеся» ринулись в подвалы Пассажа. Ничего не нашли, и начали уже точить ножи, чтобы наказать того, кто «забросил дезу». Но грузчик бывшего гастронома № 1 (а это — единое целое с Пассажем) совершенно случайно не так развернул тележку с товаром, задел кусок колонны, и оттуда таки посыпались золотые монеты.

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