Фото дня в Одессе: новогодняя аптека

6 января

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Вечнозеленая елочка в Летнем театре Горсада:

Фото дня в Одессе: новогодний Горсад

7 января

Дерибасовская: важный разговор…

Фото дня в Одессе: на Дерибасовсой

8 января

Воробьям понравилось новогоднее дерево в Горсаду

Фото дня в Одессе: в Горсаду

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9 января

Привоз после зимних праздников: ассортимент большой, покупателей мало:

Фото дня в Одессе: Привоз после праздников

10 января

Парад елок в одесском Пассаже:

Фото дня в Одессе: в Пассаже

11 января

На рынок – с домашними любимцами:

Фото дня в Одессе: на рынке

12 января

Женщина в одесской аптеке:

– У вас тут такая новогодне-сказочная красота, что я даже забыла, за какими лекарствами пришла…

Фото дня в Одессе: новогодняя аптека

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