6 января
Вечнозеленая елочка в Летнем театре Горсада:
7 января
Дерибасовская: важный разговор…
8 января
Воробьям понравилось новогоднее дерево в Горсаду…
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9 января
Привоз после зимних праздников: ассортимент большой, покупателей мало:
10 января
Парад елок в одесском Пассаже:
11 января
На рынок – с домашними любимцами:
12 января
Женщина в одесской аптеке:
– У вас тут такая новогодне-сказочная красота, что я даже забыла, за какими лекарствами пришла…
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