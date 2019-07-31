Путешествие на остров Березань: как отдыхают одесские журналисты?

12 лет исполнилось любимому изданию всех одесситов — газете «Одесская жизнь». Каждый год мы отмечаем этот день по-особенному, а не просто за праздничным столом. Так решили сделать и в этот раз: мы всей редакцией отправились исследовать необитаемый остров Березань, который находится в Черном море, недалеко от села Рыбаковка.

“Одесская жизнь” уже подробно писала о достопримечательностях этого удивительного острова. На него мы добирались катером. Самые смелые из нас плыли на морском банане. Словом, все с ветерком были доставлены на остров, спеша увидеть много нового и интересного.

Остров встретил нас легким бризом, запах которого смешивался с ароматом ковыля.

На острове, вблизи воды, растет камыш. Нам не очень хотелось идти тропой вдоль камыша — казалось, что там есть змеи. Отчасти наши опасения оправдались. Уже на обратном пути, отплывая с острова, мы увидели водяных ужей. Но, к счастью, они не представляют для людей никакой опасности.

Поднявшись с берега на остров, мы увидели полуразрушенную турецкую крепость, которая была возведена во времена русско-турецкой войны.

Казалось, что из окон-бойниц вот-вот начнется пальба, и мы станем свидетелями событий, которые произошли много лет назад. Поскольку на острове почти нет деревьев, именно в крепости мы смогли спрятаться от палящего июльского солнца.

Погуляв по острову, мы нашли жертвенный камень древнегреческой богини любви и красоты Афродиты. По преданию, богиня не любила, когда ей приносили в жертву живых существ. Поэтому на ее жертвеннике всегда были только цветы — розы, мак, анемоны, фиалки и лилии. Кстати, несколько сухих букетов из полевых цветов мы и нашли на жертвеннике. Наверное, их оставили туристы, чтобы взамен получить вечную молодость.

День на острове пролетел очень быстро. Мы успели не только исследовать остров, но и искупаться в тихой лагуне, почувствовав себя героями приключенческого фильма, и прогуляться по косе, соединявшей когда-то остров Березань с сушей.

Переполненные новыми мыслями и впечатлениями, мы отправились обратно на берег, где нас уже заждались организаторы прогулки. Вкусный обед — плов из мидий, настоящая «одесская цаца» и, конечно же, свежие черноморские креветки, гармонично дополнили наше путешествие.

В общем, мы там были, мед, пиво пили… А день рождения “Одесской жизни” прошел удачно, как всегда.

Фото: Юлия Сущенко, Марина Завгороднюк