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Новости Одессы и Одесской области

Love is: в Одессе сыграет скрипачка Ассия Ахат

Love is: в Одессе сыграет скрипачка Ассия Ахат

Концерт знаменитой скрипачки, которая совершает всеукраинский тур с новой программой «Love is», состоится 6 августа в 20.00 в Оперном театре.

К этому гастрольному туру по Украине Ассия Ахат готовилась долго, а программа была подготовлена с учетом вкусов украинского зрителя.

В подготовке принимали участие лучшие музыканты и продюсеры Европы и Америки. В программу концерта, созданного специально для Украины, вошли композиции из альбома Ассии Ахат «All in». Продюсером этого альбома стал 16-кратный обладатель «Грэмми» Умберто Гатика, работавший с Селин Дион, Мэрайя Кери и другими топовыми исполнителями.

В исполнении скрипачки гости одесского концерта услышат мировые хиты, начиная с 1960-х годов и заканчивая современными. Кроме этого, скрипачка привезет в Одессу 14 совершенно новых композиций из американской программы. В украинском туре они будут исполнены впервые.

Ассия Ахат предстанет перед зрителями в стильных образах, а ее выступление будет сопровождать оркестровая группа и бэквокал, а также профессиональный балет. Скрипачка гастролировала и выступала на одной сцене с такими мастерами музыки, как Курт Эллинг, Эрик Серра, Вадим Репин, Пьер Бланшар.

Фото: ivona.bigmir.net

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