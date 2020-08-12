Как в Одессе будут лечить туберкулез на втором этапе медреформы?

Несколько лет назад одесские медики, которые лечат пациентов, больных туберкулезом, ВИЧ и гепатитами, признали, что неэффективно оказывать помощь по каждой инфекции отдельно. Многие пациенты страдают сразу от нескольких заболеваний, а когда приходят в медучреждение, получают моноуслугу. Например, только для лечения туберкулеза. А что делать с другими инфекциями? Посещать несколько заведений сложно для больного, и это способствует распространению инфекции. Именно поэтому в Одесской области решили объединить службы и сконцентрировать услуги вокруг пациента, для чего создали Одесский областной центр социально значимых болезней. Он расположен на улице Леонтовича, 11/1. О стратегии лечения пациентов и о том, как построена работа заведения, нам рассказала директор Центра Светлана Есипенко.

Что такое Центр социально значимых болезней?

— К сожалению, в нашей области наблюдается самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом и довольно высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции. Мы в области имеем дело не с обычным туберкулезом, а с сочетанной инфекцией туберкулез и ВИЧ.

Именно поэтому несколько лет назад в результате объединения четырех заведений был создан наш Центр. Пациенты с несколькими болезнями одновременно получают комплексные лечебно-диагностические услуги в одном месте. Иными словами, пациенту с ВИЧ и туберкулезом не нужно ходить в разные медицинские учреждения, он имеет свободный доступ к качественной и быстрой мультидисциплинарной помощи в любое время. У него один врач, который оказывает помощь по лечению этих болезней.

Как повлияла на работу Центра медицинская реформа?

— Первое, что сделали, — оценили кадровый потенциал. Поэтому начали готовить специалистов, которые могут предоставлять пациентам не моноуслуги, а интегрированную помощь.

А еще — подготовили стационарную базу и расширили возможности для получения амбулаторного лечения. Сократили количество туберкулезных коек с 1005 до 400. До конца этого года, надеемся, их будет не более 300. Это позволило перенаправить освободившиеся средства на повышение качества лечения пациента.

Пациенты в стационаре находятся теперь в среднем 34 дня. И людям, во-первых, теперь не нужно месяцами «жить» в больнице, тем более что многие пациенты все равно убегают из стационара. А во-вторых, амбулаторное лечение стоит в пять раз дешевле.

Кстати, наши специалисты консультируют и другие учреждения города и области. Также приобрели новое оборудование и обустроили хирургическое отделение для больных туберкулезом.

Подписаны ли договоры с НСЗУ?

— Мы подписали договоры на девять пакетов на вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медпомощь и один договор первичной медико-санитарной помощи. Основные наши пакеты — по диагностике ВИЧ и туберкулеза у детей и взрослых, из амбулаторной помощи не хирургического профиля. Далее — хирургическое лечение, не связанное с туберкулезом; стационарная и амбулаторная паллиативная помощь.

К сожалению, сегодня есть проблема со службой ВИЧ/СПИДа. Пакет по предоставлению этих услуг не полностью покрывает наши расходы. Надеемся, что в следующем году финансирование на оказание помощи по лечению ВИЧ-инфекции будет увеличено.

Что отличает Центр от других заведений?

— Мы не боимся говорить правду. Например, о том, что мы занимаем первые места по распространению туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Мы говорим: да, у нас есть такая проблема, но мы знаем, как с ней бороться.

Мы внедряем новые модели и методы лечения. А именно — модель «Врач вместе с пациентом». Пациент получает смартбоксы с лекарствами, а затем принимает препараты под наблюдением медика: медицинский работник садится с одной стороны экрана, а больной — с другой, и так контролируется весь процесс. Благодаря этому мы увеличили эффективность лечения до 86%. Это маленькая победа. Гордимся, что удалось ввести бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ в каждом заведении области. Сегодня этот тест можно сделать и в отдаленном селе.

Беседовала Светлана Галата

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что медсестрам будут доплачивать за лечение туберкулезных больных.