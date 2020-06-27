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Как точно измерять температуру тела? 7 простых правил

Как точно измерять температуру тела? 7 простых правил

На правильность измерения температуры тела влияет множество факторов: температура воздуха, излишние движения и даже время приема пищи.

  1. Если в комнате прохладнее 18-25 градусов, сначала подержите градусник 30-40 секунд  в руках, согрев ладонями.
  2. Кожа подмышечной впадины должна быть сухой. Это снизит риск охлаждения термометра потом.
  3. Ртутный столбик или наконечник в электронном градуснике должен попасть в самую глубокую точку подмышечной впадины.
  4. Не измеряют температуру сразу после прихода с улицы, физических нагрузок, принятия ванны или душа. Обычно если человек (а особенно ребенок) плакал или сильно нервничал, то температура окажется завышенной. Этот же результат получится и сразу после сытного обеда, горячего чаепития. Во всех этих случаях нужно подождать минимум 10-15 минут, которые следует провести в состоянии покоя.
  5. Во время измерения нужно находиться без движений, не разговаривать, не петь, не есть и не пить.
  6. Время измерения для ртутного термометра составляет минимум 6 минут, максимум 10, а электронный нужно держать под мышкой еще 2-3 минуты после звукового сигнала.
  7. Когда болеете, измеряйте температуру не реже двух раз в день – утром (в интервале 7-9 часов) и вечером (между 19 и 21 часом). При высокой температуре, измерять ее надо до приема жаропонижающих и спустя 30-40 минут после принятия лекарств.

 

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