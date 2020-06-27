Как точно измерять температуру тела? 7 простых правил

Зуб мудрости: удалить или лечить Зубы мудрости («восьмерки») овеяны множеством мифов и легенд. Многие считают, что, если они есть у человека, значит он мудрый, если же, по какой-то причине, они не выросли – интеллект похрамывает. ПОДРОБНЕЕ

Полезные советы: как стирать мягкие игрушки в домашних условиях? Наверное в каждом доме есть мягки игрушки, и не обязательно, чтобы с ними играли дети. Тканевые изделия могут украшать наш интерьер или храниться как память о чем-то важном. Но даже если они «лежат без дела», важно за ними правильно и регулярно ухаживать. ПОДРОБНЕЕ