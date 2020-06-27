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Отключение света в Одессе на 28 июня: кому надо успеть зарядить телефон?

Отключение света в Одессе на 28 июня: кому надо успеть зарядить телефон?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 33 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 28 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Александровский проспект 3, 4, 5, 6, 11
  • Большая Арнаутская улица 50, 59, 61, 63
  • Еврейская улица 36, 42, 42а, 38/40
  • Екатерининская улица 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85
  • Жуковского улица 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36
  • Малая Арнаутская улица 58
  • Покровский переулок 3, 5
  • Ришельевская улица 66, 68

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