Отключение света в Одессе на 28 июня: кому надо успеть зарядить телефон?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 33 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 28 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Александровский проспект 3, 4, 5, 6, 11
- Большая Арнаутская улица 50, 59, 61, 63
- Еврейская улица 36, 42, 42а, 38/40
- Екатерининская улица 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85
- Жуковского улица 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36
- Малая Арнаутская улица 58
- Покровский переулок 3, 5
- Ришельевская улица 66, 68