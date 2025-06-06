Кто и при каких условиях может использовать каннабис?

В Минздраве отмечали, что каннабис будут назначать в тех случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижения ожидаемого терапевтического эффекта или вызывает побочные реакции, которые пациенты плохо переносят.

Его назначают, если у человека есть:

хроническая, нейропатическая, спастическая боль,

злокачественные новообразования,

рассеянный склероз,

поражение тройничного и лицевого нерва,

травмы спинного мозга,

внутричерепные травмы,

болезнь Паркинсона,

паралитические состояния.

Дозировку препарата должен определять врач с учетом возраста, веса, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний пациента и других факторов.

Если в течение 4-12 недель употребления лекарств на основе каннабиса не будет достигнут желаемый эффект или в случае возникновения побочных реакций, лечение нужно останавливать.

Последняя надежда — на каннабис: истории одесситов

Активная реклама возможностей препаратов на основе медицинского каннабиса сформировала достаточно высокий уровень ожиданий у людей, у которых есть проблемы со здоровьем. Нам удалось найти и расспросить пациентов об их желании использовать этот способ терапии.

Наталья, 67 лет:

— Я двенадцать лет назад перенесла тяжелую трепанацию черепа. С тех пор головная боль стала моей постоянной проблемой — не могу нормально спать, периодически возникает тошнота, трудно находиться на солнце, а перепады барометрического давления на дворе вообще приводят к очень длительным спазмам сосудов головного мозга. Нейрохирург, который оперировал меня, считает, что надо попробовать препараты на основе медицинского каннабиса. Возможно, это подарит мне облегчение. Не знаю, стоит ли это делать. Пока еще не определилась.

Ольга, 45 лет:

— После ДТП у меня проблемы с позвоночником. Боль почти не проходит, а мне надо работать дома за компьютером. Хочу попробовать медицинский каннабис. Все остальное не помогает. Но опасаюсь, что будут говорить обо мне, как о наркоманке. А если еще и на работе узнают, что принимаю медицинский каннабис, то и уволить могут.

Валерия, 34 года:

— Восемь лет назад я болела гриппом. Он оставил после себя осложнения в виде периодический воспалений лицевого нерва. Это страшная боль, с которой никакие лекарственные средства не справляются. Моя последняя надежда — это препараты на основе медицинского каннабиса, но пока что в аптеках их нет.

Назначение каннабиса: что говорят врачи?

Относительно широкого использования медицинского каннабиса, его целесообразность врач-нефролог одесской клиники Одрекс, кандидат медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, медицинской и специальной психологии Южноукраинского национального педагогического университета им.К.Д.Ушинского Ирина Савенкова видит только для онкобольных. Чтобы преодолеть страшную боль, которую испытывают больные онкологией люди, и приступы тошноты после приема ими химиотерапевтических препаратов.

— Не семейные врачи должны назначать медицинский каннабис, — уверена специалист, — а онкологи, травматологи в тех случаях, когда человек испытывает страшную боль. А все остальные случаи, при которых рекомендуют применить медицинский каннабис, — это шаг в направлении увеличения доходов фармацевтических фирм. Забота о людях здесь ни при чем.

Ирина Савенкова

По мнению Ирины Савенковой, нельзя игнорировать также тот факт, что даже фитопрепараты имеют нежелательные побочные последствия. Среди них — почечная недостаточность. Это должны учитывать люди, которые уже имеют проблемы с почками и собираются обсуждать с врачами возможность приема препаратов на основе медицинского каннабиса.

При обсуждении последствий приема препаратов на основе медицинского каннабиса одним из ключевых был вопрос о формировании наркотической зависимости. По мнению доктора медицинских наук, доцента кафедры психиатрии, наркологии, медицинской психологии и психотерапии ОНМедУ Константина Шевченко-Битенского, препараты на основе медицинского каннабиса не будут давать ощущение эйфории и не будут формировать психологическую зависимость от них. Дело в другом: они будут формировать зависимость, скорее, привычку, связанную с тем, что без них преодолевать, например, боль человек будет уже не в состоянии.

— На сегодня доказано, что медицинский каннабис убирает рвоту, от которой страдают онкобольные при приеме химиопрепаратов, что значительно ухудшает качество их жизни, — говорит Константин Шевченко-Битенский, — Медицинский каннабис может не убрать, а уменьшить боль, может значительно улучшить аппетит. Это важно для людей, страдающих анорексией, в частности, девочек из модельных агентств. Лекарства на основе медицинского каннабиса в данном случае могут помочь вывести человека из этого опасного состояния. Кроме того, медицинский каннабис может использоваться для снятия боли при некоторых операциях. Остальные случаи его использования на сегодняшний день не имеют достаточной доказательной базы.

Константин Шевченко-Битенский

Относительно детей, специалист подчеркнул, что медицинский каннабис может назначаться лишь при некоторых видах эпилепсии. Он предпочитает назначать не синтетические препараты, а препараты растительного происхождения. Желание же родителей использовать препараты на основе медицинского каннабиса при других проблемах — гиперактивности ребенка, проявлениях агрессии — это исключительно их фантазии.

Константин Шевченко-Битенский также рассказал, что наркотическая психотерапия сейчас быстро развивается в Европе. Происходит нечто подобное событиям 70-х годов прошлого века. Тогда активно изучали возможности ЛСД. После медицинского каннабиса легализация, скорее всего, ожидает экстези для лечения посттравматических стрессовых расстройств людей, вернувшихся с фронта. И наша страна может превратиться в плацдарм для проведения таких исследований. Но до сих пор в мире еще не выполнено ни одного серьезного исследования по эффективности препаратов на основе медицинского каннабиса при психических заболеваниях. Поэтому тем, кто считает препараты на основе медицинского каннабиса лекарством на все случаи жизни, стоит пересмотреть свое отношение к ним.

Когда можно будет приобрести каннабис в аптеке?

Пациентов сейчас интересует главный вопрос: когда можно рассчитывать на получение электронного рецепта, чтобы приобрести в аптеке необходимый препарат. О том, почему препараты на основе медицинского каннабиса до сих пор не появились в аптеках Одессы, мы спросили у основателя аптечной сети «Ситимед» Павла Шандры:

Павел Шандра

— Дело в том, что для начала работы с наркотическими веществами надо пройти непростой и достаточно долгий путь. Сначала аптечная сеть должна получить соответствующую лицензию, надо найти специалиста, который будет работать с наркотическими соединениями. Далее надо подать в структуры Министерства здравоохранения годовую потребность в этих препаратах и получить квоту на их реализацию. По времени получается таким образом: если потребность в препаратах на основе медицинского каннабиса подать на 2026 год, квоты удастся получить аж на 2027 год. Кроме того, в Украине сложная система регистрации импортных лекарственных средств. Если препарат имеет американскую или общеевропейскую лицензию, его регистрация займет 3-6 месяцев. А если речь идет о лекарствах, которые производит какая-то небольшая компания, скажем, из Германии, и она не имеет общеевропейской лицензии, регистрация ее препарата в Украине займет 1-2 года.

Поэтому аптечные сети и не спешат включаться в начало работы с препаратами на основе медицинского каннабиса. Хотя запрос их присутствия на рынке хорошо понимают.

Первая аптека, где реализуют препараты на основе медицинского каннабиса, открылась в Черкассах. Другие города не спешат информировать, что в них такие аптеки тоже работают. Что касается регистрации препаратов, в Украине после легализации медицинского каннабиса пока зарегистрировали только испанский экстракт Куралиф.

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