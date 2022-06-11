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Как сделать полным неполный страховой стаж?

Как сделать полным неполный страховой стаж?

Общеизвестно, что в страховой стаж засчитывается только тот период, за который были уплачены страховые взносы. Но если человек работал неполный рабочий день или был принят на работу (уволен) не с первого дня календарного месяца, возникают проблемы с учетом страхового стажа. Как в таких случаях не потерять право на пенсию?

Согласно статье 24 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж исчисляется месяцами. Если сумма страховых взносов, уплаченных за соответствующий месяц, меньше минимального страхового взноса, в стаж засчитывается пропорционально уменьшенный период. В то же время неполный месяц работы могут засчитать в страховой стаж как полный при условии доплаты к минимальному страховому взносу.

С 30 апреля 2022 года порядок расчета суммы доплаты к минимальному страховому взносу для зачисления в страховой стаж неполного месяца работы изменен (в связи с принятием Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства» №2040-IX от 15 февраля 2022 года).

Так, доплата за предыдущие годы рассчитывается исходя из минимальной зарплаты на дату осуществления доплаты. По старым нормам такая доплата рассчитывалась исходя из минимальной зарплаты, действительной в соответствующем прошлом периоде.

Пример расчета

В мае 2022 года человек обратился в территориальное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с заявлением об осуществлении доплаты до минимального страхового взноса за неполные месяцы работы в январе 2010 года и в январе 2016 года.

По данным реестра застрахованных лиц:

  • за январь 2010 года при минимальной заработной плате 869 гривен ему была начислена зарплата 700 гривен, с которой уплачен взнос в размере 246,40 гривен, рассчитанный по действующей на тот момент формуле (700 х 33,2% + 700 х 2%);
  • за январь 2016 года при минимальной заработной плате 1378 гривен ему была начислена зарплата 1200 гривен, с которой уплачен взнос в размере 264 гривни, рассчитанный по новой формуле (1200 х 22%).

Минимальная заработная плата в мае 2022 года (на дату доплаты) – 6500 гривен, минимальный страховой взнос – 1430 гривен (6500 х 22%).

С учетом изменений сумма доплаты составит:

  • за январь 2010 года – 1183,60 гривен (1430 – 246,40);
  • за январь 2016 года – 1166 гривен (1430 – 264).

Подсчет стажа

Подсказка пенсионеру

Чтобы выяснить, есть ли у вас неполные месяцы стажа, можно заказать справку ОК-5 в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Осуществить доплату за период с 1 января 2004 года (с момента вступления в силу Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании») могут любые лица, когда-то подлежавшие пенсионному страхованию, но имеющие неполный страховой стаж.

Важно: человек, совершивший доплату, должен сам подать в ПФУ соответствующие сведения. В них указываются месяц и год, за который произведено начисление, сумма, с которой уплачен взнос, и сумма доплаты.

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Ольга Новикова

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