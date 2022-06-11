К одесскому побережью снова прибило мину

Сегодня, 11 июня 2022 года, к черноморскому побережью Одесщины вынесло очередную вражескую мину, которую сорвало с якоря. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По данным ОВА, опасный для жизни предмет обнаружили всего в 20 метрах от берега. Мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом.

«Какие еще необходимы доказательства того, что в этом году в Черном море купаться ОПАСНО?! Берегите себя и своих родных!»

– пишет в своем Телеграм-канале Братчук.

Напомним, 1 июня у берегов Одессы подрывники уничтожили две морские якорные мины, которые накануне из-за шторма сорвало с крепления и волнами принесло к берегу.

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