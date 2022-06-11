На дороги Одессы выехал мотопатруль (видео)

Сегодня, 11 июня 2022 года, на дороги Одессы снова выехал мотопатруль. Полицейские на мотоциклах приобщатся к охране общественного порядка нашего города.

Как рассказали в Патрульной полиции Одесской области, к патрулированию на мотоциклах стражи порядка готовились под наблюдением профессионального инструктора. Они более мобильные и быстрые: видят нарушителей издалека и неожиданно оказываются рядом с ними. Для них не существует пробок и недоступных мест.

К тому же, мотопатрульные оснащены специальными устройствами связи и средствами личной безопасности. Также они дополнительно прошли курсы к медицинской помощи. Среди них есть и профессиональные медики, которые готовы предоставить любую медицинскую помощь.

Так что встречайте мотопатруль на одесских улицах:

Напомним, в конце мая на улицах Одессы заработал велопатруль.