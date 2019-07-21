Как получить алименты на совершеннолетних детей?

Мало кто знает, что если совершеннолетние дети продолжают обучение (независимо от формы) и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения 23 лет. Каким образом взыскиваются средства на содержание?

Добровольно или через суд

Алименты на содержание совершеннолетних дочери или сына, которые продолжают обучение, могут выплачиваться в добровольном или судебном порядке. Существуют два способа уплаты алиментов в добровольном порядке.

Первый: родители заключают между собой договор об уплате алиментов на ребенка, в котором определяются размер, индексация и сроки выплаты. Договор заключается в письменной форме и заверяется у нотариуса.

Второй: один из родителей может подать по месту своей работы заявление об отчислении алиментов на ребенка в размере и на срок, которые определены в заявлении. Однако такое заявление может быть им отозвано.

В суд может обратиться тот из родителей, с кем проживает ребенок. Исковое заявление о взыскании алиментов подается в суд по зарегистрированному месту жительства ответчика или истца.

В суд необходимо предоставить следующие документы:

исковое заявление;

копии паспортов истца и ребенка;

копию свидетельства или решения суда о расторжении брака;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку из учебного заведения о том, что ребенок находится на обучении;

справку о заработной плате одного из родителей, с которого предполагается взыскание алиментов (при наличии).

В данном случае истец освобождается от уплаты судебного сбора.

Размеры алиментов и начисление пени

Суд определяет размер алиментов на совершеннолетних детей в денежной сумме или в доле от дохода плательщика алиментов с учетом разных обстоятельств, имеющих существенное значение.

Размер алиментов может быть уменьшен или увеличен по решению суда. Это зависит от изменения материального или семейного положения. А также ухудшения или улучшения здоровья истца или ответчика.

При возникновении задолженности получатель алиментов имеет право на взыскание пени в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки до дня их полного погашения, но не более 100% задолженности. При задолженности более 4 месяцев должнику ограничат выезд заграницу. Если задолженность составляет более 1 года, должнику придется уплатить штраф в размере от 20 до 50% от суммы задолженности.

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