Почти полсотни нарушений зафиксировали на выборах в Одесской области

Полиция Одесской области за полдня голосования зафиксировала 44 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, среди нарушений – обращения по поводу незаконной агитации, подкупа избирателей, фотографирование бюллетеней, отсутствие в списках голосования и другие.
Составлено 4 админпротокола, в Единый реестр досудебных расследований внесено одно сообщение по ч.1 157 УК.
Полицейские продолжают следить за соблюдением законности и порядка на участках.
Напомним, сегодня в полицию поступили сообщения о минировании 13 избирательных участков.
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