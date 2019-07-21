Почти полсотни нарушений зафиксировали на выборах в Одесской области

Выборы в Грузии повлияют на ситуацию в Одессе (мнение) Блогер Олеся Яхно считает, что выборы в Грузии окажут влияние на ситуацию в Одессе. Об этом она написала в своем блоге. ПОДРОБНЕЕ

Почему в Украине хотят закрыть два телеканала? (мнение) Народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович выступил в сенате Франции, где проходят специальные слушания по вопросам свободы слова. ПОДРОБНЕЕ

Почему бюджет на 2019 год – это годовой план разграбления страны? (Мнение) Проект Государственного бюджета на 2019 год демонстрирует намерение власти грабить украинцев еще более нагло, чем раньше. «Дайте нам еще годик поворовать», — это главный посыл от власти народу. Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала «112 Украина». «Этот бюджет никто не читал, он не ПОДРОБНЕЕ