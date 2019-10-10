Как отключиться от центрального отопления

Возможность отказаться от централизованного отопления и горячего водоснабжения предусмотрена законом о коммунальных услугах, который начал действовать 1 мая 2019 года. При этом порядок отключения потребителей от систем централизованного отопления и снабжения горячей водой был утвержден только сейчас. Расскажем, как он работает.
Кто и как может отключить услуги?
Владельцы квартир и нежилых помещений многоквартирного дома имеют право отключить свою квартиру от отопления в случае, если не менее чем половина квартир этого дома отключена от централизованного отопления (ЦО) и горячего водоснабжения (ГВС).
Относительно отключения владельцев зданий, в том числе и жилых домов, от ЦО и/или ГВС решение принимает орган местного самоуправления в соответствии с законодательством по письменному заявлению владельца.
Для многоквартирного дома дополнительно к заявлению прилагается протокол собрания совладельцев многоквартирного дома и указываются лица, уполномоченные представлять интересы совладельцев.
Такое заявление передается на рассмотрение комиссии, которая должна рассмотреть его на ближайшем заседании с участием заявителя или его уполномоченного представителя.
Комиссия принимает решение об отключении здания и представляет предложения по типу системы индивидуального или автономного теплоснабжения в здании после отключения. Решение в течение пяти рабочих дней передается в орган местного самоуправления, а его копия предоставляется заявителю.
Орган местного самоуправления на ближайшем заседании с участием заявителя или его уполномоченного представителя в соответствии с законодательством решение принимает об отключении здания.
Проекты – задача собственников
Для отключения от отопления или ГВС собственник (совладельцы) обеспечивает разработку проекта отключения, который должен соответствовать требованиям действующих государственных строительных норм и правил. Кроме того, необходимо разработать проект системы индивидуального или автономного теплоснабжения здания, с учетом схемы теплоснабжения населенного пункта.
Выбранная система должна обеспечить:
- отопление мест общего пользования и вспомогательных помещений в доме;
- изоляцию и/или перенос транзитных стояков (в случае необходимости);
- замену (в случае необходимости) внутридомовых систем газо- и/или электроснабжения (в зависимости от типа нагревателей).
Кто проводит работы?
Отключение осуществляется только в межотопительный период, но не позднее 1 сентября.
Отключение может осуществлять исполнитель соответствующей коммунальной услуги или оператор внешних инженерных сетей, а также привлеченный лицензированный субъект хозяйствования.
Расходы, связанные с отключением, – за счет владельца (совладельцев) и других средств, не запрещенных законом.
После выполнения работ по отключению составляется акт. Затем исполнитель соответствующей коммунальной услуги уведомляет собственника о пересмотре условий или расторжении договора о предоставлении соответствующей коммунальной услуги.
Самовольное отключение квартиры в многоквартирном доме от централизованного отопления не освобождает от оплаты услуг.
Фото: moldovenii.md