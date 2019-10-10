Как отключиться от центрального отопления

Возможность отказаться от централизованного отопления и горячего водоснабжения предусмотрена законом о коммунальных услугах, который начал действовать 1 мая 2019 года. При этом порядок отключения потребителей от систем централизованного отопления и снабжения горячей водой был утвержден только сейчас. Расскажем, как он работает.

Кто и как может отключить услуги?

Владельцы квартир и нежилых помещений многоквартирного дома имеют право отключить свою квартиру от отопления в случае, если не менее чем половина квартир этого дома отключена от централизованного отопления (ЦО) и горячего водоснабжения (ГВС).

Относительно отключения владельцев зданий, в том числе и жилых домов, от ЦО и/или ГВС решение принимает орган местного самоуправления в соответствии с законодательством по письменному заявлению владельца.

Для многоквартирного дома дополнительно к заявлению прилагается протокол собрания совладельцев многоквартирного дома и указываются лица, уполномоченные представлять интересы совладельцев.

Такое заявление передается на рассмотрение комиссии, которая должна рассмотреть его на ближайшем заседании с участием заявителя или его уполномоченного представителя.

Комиссия принимает решение об отключении здания и представляет предложения по типу системы индивидуального или автономного теплоснабжения в здании после отключения. Решение в течение пяти рабочих дней передается в орган местного самоуправления, а его копия предоставляется заявителю.

Орган местного самоуправления на ближайшем заседании с участием заявителя или его уполномоченного представителя в соответствии с законодательством решение принимает об отключении здания.

Проекты – задача собственников

Для отключения от отопления или ГВС собственник (совладельцы) обеспечивает разработку проекта отключения, который должен соответствовать требованиям действующих государственных строительных норм и правил. Кроме того, необходимо разработать проект системы индивидуального или автономного теплоснабжения здания, с учетом схемы теплоснабжения населенного пункта.

Выбранная система должна обеспечить:

отопление мест общего пользования и вспомогательных помещений в доме;

изоляцию и/или перенос транзитных стояков (в случае необходимости);

замену (в случае необходимости) внутридомовых систем газо- и/или электроснабжения (в зависимости от типа нагревателей).

Кто проводит работы?

Отключение осуществляется только в межотопительный период, но не позднее 1 сентября.

Отключение может осуществлять исполнитель соответствующей коммунальной услуги или оператор внешних инженерных сетей, а также привлеченный лицензированный субъект хозяйствования.

Расходы, связанные с отключением, – за счет владельца (совладельцев) и других средств, не запрещенных законом.

После выполнения работ по отключению составляется акт. Затем исполнитель соответствующей коммунальной услуги уведомляет собственника о пересмотре условий или расторжении договора о предоставлении соответствующей коммунальной услуги.

Самовольное отключение квартиры в многоквартирном доме от централизованного отопления не освобождает от оплаты услуг.

Фото: moldovenii.md