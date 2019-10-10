Контрастная жизнь одесских улиц: гуляем по Книжному переулку

Здесь есть и «дворец», и уникальные ворота, и один из самых несчастных одесских домов. Не знаю, как это происходит: крошечный, в общем, Книжный переулок, сумел вместить в себе столько всего «несоединяемого», что, кажется, побывал в нем — как фильм посмотрел с избытком «сюра».

От маршруточного отстоя до читальни Маразли

Книжный переулок — это совсем недалеко от «Привоза». Вот и носит на себе и его черты, равно как и пролегающего рядом Новощепного ряда. А вместе с тем, если только взглянуть на эту треугольную площадь, каковой, собственно, и является переулок, так сразу бросается в глаза «дворец» посередине.

Красивейшее здание — это, конечно же, библиотека им. И.Франко, та самая бесплатная читальня, которую когда-то подарил Григорий Маразли одесситам. Сейчас за ней — новострой. Многие считают, что он «испоганил» исторический переулок. И в самом деле, испоганил бы, если б не общая картинка переулка.

Все начинается с засилья маршруток, которые здесь «отстаиваются» перед долгим путем на Поскот. Впрочем, только ли маршрутки?..

Далее следуют так называемые некогда красивейшие старые-старые жилые дома, сохранившие (правда, частями) былое величие. На воротах некоторых из них еще можно прочитать фамилию владельца дома, вязь на других вопит о реставрации.

Что касается уличных указателей, то, как это часто бывает, ситуация тут анекдотичная. В свое время «Книжный переулок» перевели на украинский так: «пр. Книжний». Потом ситуацию исправили, вывесили таблички «Книжковий», но старые тоже оставили — на память, вероятно.

Туристов сюда не водят: дом № 13

Ах, если бы это было единственной «существенной проблемой!». Разбитый асфальт, изувеченные фасады, мусор…

Все это ведет нас к дому, ставшим одним из самых «неизлечимых» в старой части города. У него и номер, как «по заказу» — 13-й. Это, скажу вам, нечто! Покосившийся домишко, некогда трехэтажный красавец, теперь «живет» на подпорках.

Жительница двора Леся, заметив мое пристальное внимание, говорит, что после известного обрушения части дома, «переселили только три семьи», а все остальные «живут, как на вулкане: каждый день грохает небольшой кусок, потом еще кусок».

На подпорках здесь все — и внешне, и внутри. Внутри вообще «красота»: среди объявлений «соблюдайте чистоту» и «верните топор» (с подписью «д. Вася») и сохнущего на веревках белья, то и дело натыкаешься на трещины флигелей.

Леся говорит, что «в квартирах ничем не лучше, так уже 12 лет живем, когда произошло первое обрушение».

Леся ведет меня на улицу, обращает внимание на совсем недавний «очередной грох», невесело шутит, что вот, мол, «однажды все это рухнет окончательно».

На самом деле, с того «большого гроха» прошло уже больше 12 лет. Все остались живы, но беда была большая. Они тогда не знали, что беда продлится и по сей день.

Это тоже теперь «достопримечательность» переулка: выцветшие от времени обращения к властям города, которыми увешан дом № 13. Леся говорит, что вот, мол, власти утверждают, будто жители требуют с них «квартиры на Французском бульваре».

— Какой Французский бульвар, когда страшно спать ложиться?! Я бы, например, куда угодно отсюда съехала, — говорит женщина.

Рядом — чуть получше

Дома рядом — чуть получше. Во всяком случае, обошлось без «завалов». Но выглядят так уныло, словно сюда не заглядывает щедрое одесское солнце. При том, повторюсь, что многие из них, пусть с трудом, но сохранили следы былого величия.

Все эти дома, расположенные слева от библиотеки, существуют словно сами по себе, словно о них позабыли. Живущие здесь люди жалуются, что «привозная близость» приводит еще и к тому, что сюда то и дело «суются всякие антисоциальные элементы, мало им Новощепного ряда и Преображенского парка». Приходится окна особо тщательно защищать, не говоря уже о входных дверях, которые выходят прямо в переулок. Вот потому и выставлены в Книжном переулке большие собачьи будки: собак жильцы подкармливают, а те службу несут. Тоже «развеселая» картинка дня сегодняшнего!

Справа от библиотеки, этого местного архитектурного оазиса, пребывающего в отличном состоянии, Книжный переулок продолжается. Это уже совсем другая «картинка», правда, совсем крошечная.

И как все это сочетается в одном крошечном одесском переулке, остается только догадываться. Одесса, однако…

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