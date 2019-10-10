Одесса второй город после Киева по количеству бездомных: где им оказывают помощь

В Одессе большое количество бездомных людей – чаще всего их можно встретить у вокзалов, в переходах и возле супермаркетов. По тем или иным причинам оказавшиеся на улице люди зачастую обустраивают место для ночлега в подвалах жилых домов, на лавочках в парках. С наступлением холодов выживать бездомным становится сложнее, а ночь, или даже несколько часов, проведенных под открытым небом на морозе, могут привести к обморожению или смерти. Кто окажет помощь бездомным?
Неравнодушные одесситы могут оставлять заявки в Службу помощи бездомным людям «Новая жизнь»:
адрес: ул. Столбовая,19;
тел.: (063) 577-80-80, (048) 796-10-99;
e-mail: help@nlife.centr.
Также при горсовете функционирует КУ «Одесский городской центр реинтеграции лиц без определенного места жительства»:
адрес: ул. Циолковского, 1 (для мужчин); Балтская дорога, 2 (для женщин);
тел.: (048) 732-61-85 (для мужчин); (048) 705-32-17 и (048) 705-32-18 (для женщин). Телефоны работают круглосуточно.
e-mail: gcbomj@dpsp-omr.odessa.ua
Одновременно могут находиться до 94-х мужчин и до 80-и женщин.
В Одессе помощь бездомным оказывают и волонтеры:
Сергей – (067) 181-17-68;
Тамерлан – (067) 425-73-34.
Фото: nihilist.li