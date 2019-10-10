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Новости Одессы и Одесской области

Одесса второй город после Киева по количеству бездомных: где им оказывают помощь

Одесса второй город после Киева по количеству бездомных: где им оказывают помощь

В Одессе большое количество бездомных людей – чаще всего их можно встретить у вокзалов, в переходах и возле супермаркетов. По тем или иным причинам оказавшиеся на улице люди зачастую обустраивают место для ночлега в подвалах жилых домов, на лавочках в парках. С наступлением холодов выживать бездомным становится сложнее, а ночь, или даже несколько часов, проведенных под открытым небом на морозе, могут привести к обморожению или смерти. Кто окажет помощь бездомным?

Неравнодушные одесситы могут оставлять заявки в Службу помощи бездомным людям «Новая жизнь»:

адрес: ул. Столбовая,19;

тел.: (063) 577-80-80, (048) 796-10-99;

e-mail: help@nlife.centr.

Также при горсовете функционирует КУ «Одесский городской центр реинтеграции лиц без определенного места жительства»:

адрес: ул. Циолковского, 1 (для мужчин); Балтская дорога, 2 (для женщин);

тел.: (048) 732-61-85 (для мужчин); (048) 705-32-17 и (048) 705-32-18 (для женщин). Телефоны работают круглосуточно.

e-mail: gcbomj@dpsp-omr.odessa.ua

Одновременно могут находиться до 94-х мужчин и до 80-и женщин.

В Одессе помощь бездомным оказывают и волонтеры:

Сергей – (067) 181-17-68;

Тамерлан – (067) 425-73-34.

Фото: nihilist.li

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Галина Полищук
Галина ПолищукПРОФИЛЬ
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