Одесса второй город после Киева по количеству бездомных: где им оказывают помощь

В Одессе большое количество бездомных людей – чаще всего их можно встретить у вокзалов, в переходах и возле супермаркетов. По тем или иным причинам оказавшиеся на улице люди зачастую обустраивают место для ночлега в подвалах жилых домов, на лавочках в парках. С наступлением холодов выживать бездомным становится сложнее, а ночь, или даже несколько часов, проведенных под открытым небом на морозе, могут привести к обморожению или смерти. Кто окажет помощь бездомным?