Лифт для Ренийской больницы – не блажь, а острая необходимость

Как сказала пенсионерка из села Нагорное Валентина Загорская, для нее посетить семейного врача – все равно, что покорить Говерлу.

Голова громады Игорь Плехов заверил, что для решения проблемы на первой базе будет отремонтирован существующий лифт. Однако в первую очередь, сказал мэр, лифт будет установлен на второй базе больницы, где расположены реанимация, хирургия и терапия. Это здание в свое время было построено Ренийским портом как профилакторий, поэтому по проекту лифт предусмотрен не был – громаде пришлось заказывать проектно-сметную документацию.

Сегодня наличие пандусов и лифтов в учреждениях здравоохранения – это одно из принципиальных требований Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). На сегодняшний день тяжелобольных на носилках на второй, третий и четвертый этажи поднимают по лестничным пролетам женщины-санитарки, что непросто и даже опасно.

Читайте также: В Ренийской громаде большие проблемы с медициной: мэр Плехов честно ответил на вопросы

Начали с того, что в 2023 году на второй базе Ренийской больницы установили новый пандус, отвечающий всем требованиям государственных строительных норм. Причем, как сообщил генеральный директор коммунального некоммерческого предприятия «Центральная городская больница Ренийского городского совета» Олег Бурля, пандус был сделан без привлечения бюджетных денег, за счет средств, которые заработала больница:

У нас есть своя небольшая стройгруппа, приобрели стройматериалы и провели работы своими силами, что значительно удешевило пандус. Если бы нанимали подрядную организацию, было бы в несколько раз дороже, — отметил гендиректор. – Также своими силами и средствами мы оборудовали в больницах укрытия, при необходимости там можно проводить даже операции.

Однако для установки лифта требуются услуги специализированного предприятия.

Ренийская громада

На фото: Вторая база Ренийской больницы, где расположены реанимация, хирургия и терапия