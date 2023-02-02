О районах Одесской области читаем в газете «Одесская жизнь»

Обновленная газета «Одесская жизнь» уже отправилась к своим читателям. «Районы Одесщины: от Дуная до Подолья» — это тот проект, это дополнительные страницы в газете, которые мы обещали.

Ранее мы анонсировали, что с 1 февраля газета «Одесская жизнь» добавит страницы. Кратко проанонсируем, о ком писали наши региональные журналисты:

О супругах долгожителях из села Бакши, что на Савранщине.

О династии механизаторов с Любашевской общины.

О чрезвычайном краеведе, учителе из Балты , который запросто споет 100 песен.

О мастерицах из Тарутинской общины и их помощи воинам.

О коллективе ансамбля из Рени , исполнившем украинскую песню на румынском языке «Ой в лузі червона калина».

И это не все. Что еще? Узнаете, прочитав свежий номер газеты «Одесская жизнь».

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