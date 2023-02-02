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О районах Одесской области читаем в газете «Одесская жизнь»

О районах Одесской области читаем в газете «Одесская жизнь»

Обновленная газета «Одесская жизнь» уже отправилась к своим читателям. «Районы Одесщины: от Дуная до Подолья» — это тот проект, это дополнительные страницы в газете, которые мы обещали.

Ранее мы анонсировали, что с 1 февраля газета «Одесская жизнь» добавит страницы. Кратко проанонсируем, о ком писали наши региональные журналисты:

И это не все. Что еще? Узнаете, прочитав свежий номер газеты «Одесская жизнь».

Где купить? В вашем отделении «Укрпочты». На почте можно и подписаться на газету по индексу 96217 (в каталоге Одесской области). Стоимость подписки в месяц — всего 30 гривен. И еженедельная газета с телепрограммой будет у вас.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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