О районах Одесской области читаем в газете «Одесская жизнь»

Обновленная газета «Одесская жизнь» уже отправилась к своим читателям. «Районы Одесщины: от Дуная до Подолья» — это тот проект, это дополнительные страницы в газете, которые мы обещали.
Ранее мы анонсировали, что с 1 февраля газета «Одесская жизнь» добавит страницы. Кратко проанонсируем, о ком писали наши региональные журналисты:
- О супругах долгожителях из села Бакши, что на Савранщине.
- О династии механизаторов с Любашевской общины.
- О чрезвычайном краеведе, учителе из Балты, который запросто споет 100 песен.
- О мастерицах из Тарутинской общины и их помощи воинам.
- О коллективе ансамбля из Рени, исполнившем украинскую песню на румынском языке «Ой в лузі червона калина».
И это не все. Что еще? Узнаете, прочитав свежий номер газеты «Одесская жизнь».
Где купить? В вашем отделении «Укрпочты». На почте можно и подписаться на газету по индексу 96217 (в каталоге Одесской области). Стоимость подписки в месяц — всего 30 гривен. И еженедельная газета с телепрограммой будет у вас.