Новости Одессы и Одесской области

Опрос для жителей Ренийской и Балтской громад: расскажите о проблемах в медицинской сфере

Опрос для жителей Ренийской и Балтской громад: расскажите о проблемах в медицинской сфере

Газета «Одесская жизнь» начинает новый проект, в котором, начиная с 25 октября, мы будем обсуждать положение дел в сфере медицинских услуг двух громад – Балтской и Ренийской. Для того чтобы узнать, с какими именно проблемами в медицинском обслуживании вы столкнулись, мы разработали анкету. В анкете — всего семь вопросов, и она вполне анонимна.

Итак, есть вопросы, но не знаете, к кому с ними обращаться? Заполняйте анкету, и мы зададим эти вопросы вместе с вами специалистам, которые ответят нам.

Материалы будут печататься на страницах газеты и размещаться на сайте «Одесская жизнь».

Ссылки на анкеты

Анкетирование для жителей Ренийской громады

Анкетирование для жителей Балтской громады

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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