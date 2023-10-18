Опрос для жителей Ренийской и Балтской громад: расскажите о проблемах в медицинской сфере

Итак, есть вопросы, но не знаете, к кому с ними обращаться? Заполняйте анкету, и мы зададим эти вопросы вместе с вами специалистам, которые ответят нам.

Материалы будут печататься на страницах газеты и размещаться на сайте «Одесская жизнь».

Ссылки на анкеты

Анкетирование для жителей Ренийской громады

Анкетирование для жителей Балтской громады

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.