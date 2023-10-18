Опрос для жителей Ренийской и Балтской громад: расскажите о проблемах в медицинской сфере

Газета «Одесская жизнь» начинает новый проект, в котором, начиная с 25 октября, мы будем обсуждать положение дел в сфере медицинских услуг двух громад – Балтской и Ренийской. Для того чтобы узнать, с какими именно проблемами в медицинском обслуживании вы столкнулись, мы разработали анкету. В анкете — всего семь вопросов, и она вполне анонимна.
Итак, есть вопросы, но не знаете, к кому с ними обращаться? Заполняйте анкету, и мы зададим эти вопросы вместе с вами специалистам, которые ответят нам.
Материалы будут печататься на страницах газеты и размещаться на сайте «Одесская жизнь».
Ссылки на анкеты
Анкетирование для жителей Ренийской громады
Анкетирование для жителей Балтской громады
Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.