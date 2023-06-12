Как не остаться без субсидии летом?

Пенсионный фонд напоминает о том, что некоторым получателям субсидии необходимо обновить документы, чтобы получать помощь в летний сезон.

Подать новое заявление и декларацию о доходах и расходах необходимо, если:

в составе семьи есть переселенцы (ВПЛ – внутренне перемещенные лица);

члены семьи арендуют жилье и платят коммунальные услуги;

число людей, фактически проживающих в доме, меньше, чем число зарегистрированных;

семья обращается за субсидией на покупку твердого, жидкого печного топлива, сжиженного газа.

Обратиться за субсидией могут и те, кто не получал помощь государства в отопительный период, но сейчас их жизненная ситуация изменилась.

При подаче заявления в июне субсидия будет назначена с начала неотопительного сезона. Если позже – с месяца обращения.

Ранее мы рассказывали, какую субсидию будут платить летом и кто может остаться без выплат.

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