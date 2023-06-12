Как не остаться без субсидии летом?

Пенсионный фонд напоминает о том, что некоторым получателям субсидии необходимо обновить документы, чтобы получать помощь в летний сезон.
Подать новое заявление и декларацию о доходах и расходах необходимо, если:
- в составе семьи есть переселенцы (ВПЛ – внутренне перемещенные лица);
- члены семьи арендуют жилье и платят коммунальные услуги;
- число людей, фактически проживающих в доме, меньше, чем число зарегистрированных;
- семья обращается за субсидией на покупку твердого, жидкого печного топлива, сжиженного газа.
Обратиться за субсидией могут и те, кто не получал помощь государства в отопительный период, но сейчас их жизненная ситуация изменилась.
При подаче заявления в июне субсидия будет назначена с начала неотопительного сезона. Если позже – с месяца обращения.
Ранее мы рассказывали, какую субсидию будут платить летом и кто может остаться без выплат.
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