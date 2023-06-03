Сразу два повышения тарифов на коммуналку: за что будем платить больше этим летом

Прогнозируемое подорожание тарифов на коммунальные услуги, о котором говорили в течение многих месяцев – произойдет уже этим летом. Тарифы вырастут сразу по двум позициям: на воду и электроэнергию. Новые цены ввели уже с 1 июня. Оба подорожания, говорят в НКРЭКУ, экономически обоснованны, а повышение платы за свет – еще и поможет восстановить истощенную российскими обстрелами энергетическую инфраструктуру. На сколько больше придется платить за амбарное – разбирались в Центре общественного мониторинга и контроля.

Свет подорожает

С 1 июня в Украине вырос тариф на электроэнергию для населения. В Кабмине решили поднять цену до 2,64 грн/кв-ч.

По словам Министра энергетики Германа Галущенко, повышение обусловлено необходимостью восстанавливать энергосистему после многочисленных российских обстрелов.

«Если бы мы не приняли это решение, то следующей зимой мы были бы без света. Это решение позволит нам обеспечить стабильность работы энергосистемы. К сожалению, мы все еще имеем упущенные существенные мощности в генерации. Мы выходим из нынешнего сценария к следующему отопительному сезону», – сказал министр.

По словам Галущенко, такой тариф является компромиссным. Поскольку с начала НКРЭКУ предложила поднять тариф вдвое – до 2,88 грн.

В то же время, второй этап повышения тарифа на электроэнергию пока не предполагается, хотя раньше и говорили о необходимости повышения цен до рыночного уровня (около 6 грн за киловатт). Сохранится и ночной тариф на электроэнергию, составляющий 50% от базовой стоимости.

Тариф на воду вырастет на 30%

Тариф на воду в Украине не рос с конца 2021 года. В конце концов повышение в НКРЭКУ запланировали также на 1 июня. Суммы в платежках могут вырасти на 30% в больших городах. Повышение цен объясняется тем, что в небольших городах вода постоянно дорожает, в то время как в больших городах все без изменений.

Тарифы устанавливаются отдельно для каждого водоканала, поэтому они отличаются в зависимости от региона. Причем они зависят не только от объемов потребления, но и количества абонентов (чем больше – тем дешевле), а также от источников водоснабжения и состояния инфраструктуры.

Стоимость газа остается неизменной

Во время военного положения и еще 6 месяцев после него в Украине действует «тарифный мораторий». В этот период цены на природный газ, тепло и горячую воду населению не подлежат повышению.

Публикация предоставлена Центром общественного мониторинга и контроля