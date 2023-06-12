Як не залишитися без субсидії влітку?

Пенсійний фонд нагадує, що деяким одержувачам субсидії необхідно оновити документи, щоб отримувати допомогу в літній сезон.

Подати нову заяву і декларацію про доходи і витрати необхідно, якщо:

у складі сім’ї є переселенці (ВПО – внутрішньо переміщені особи);

члени сім’ї орендують житло і сплачують комунальні послуги;

кількість людей, які фактично проживають у будинку, менша, ніж кількість зареєстрованих;

сім’я звертається по субсидію для придбання твердого, рідкого пічного палива, скрапленого газу.

Звернутися по субсидію можуть і ті, хто не отримував допомоги держави в опалювальний період, але зараз їхня життєва ситуація змінилася.

При поданні заяви у червні субсидію буде призначено з початку неопалювального сезону. Якщо пізніше – з місяця звернення.

Раніше ми розповідали, яку субсидію платитимуть влітку і хто може залишитися без виплат.

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