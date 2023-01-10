Субсидии в 2023 году: куда обращаться, сколько дадут и как не потерять?

Без поддержки государства многим сложно выживать в условиях войны и растущей инфляции. И сейчас в отопительный сезон особенно актуальны вопросы предоставления субсидии. Сегодня более двух миллионов домохозяйств оплачивают коммунальные услуги с учетом государственной помощи. Что изменилось в назначении субсидий и о чем должны знать получатели государственной помощи, чтобы не остаться без помощи?

Куда и как обращаться?

В декабре прошлого года назначением жилищных субсидий стали заниматься сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ). А уже с 1 января 2023 года Пенсионный фонд будет не только назначать субсидии, но и начислять их и выплачивать.

Обращаться за субсидией можно:

в сервисные центры Пенсионного фонда Украины (лично или по почте);

к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;

в центры предоставления административных услуг.

Также можно заполнить документы для назначения субсидии в электронном варианте:

через портал «Дія»;

через мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Как проверить, назначена ли субсидия?

Средний размер субсидий в 2023 году составит 1700-1800 гривен в месяц. Эту информацию сообщили на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Расчет субсидии производится индивидуально и зависит от доходов каждого домохозяйства. При этом, напоминают чиновники, в совокупный доход не будут включать:

помощь внутренне перемещенным лицам на проживание;

компенсацию за приют переселенцев.

Проверить, назначена ли субсидия, можно на этом сайте.

Чтобы просмотреть данные, необходимо:

Ввести адрес домохозяйства в блоке слева (начать вводить название населенного пункта, а затем выбрать из списка необходимое):

область или г. Киев;

населенный пункт (линейка заполнится автоматически, если выбран г. Киев);

улицу;

номер дома;

квартиру.

Подтвердить, что вы не робот (то есть человек, а не компьютер).

Нажать «Искать».

После этого на экране появятся данные о том, назначена ли по заданному адресу субсидия, а также ее размер и на какой период она назначена. Точный размер выплаты можно будет узнать только после предоставления необходимых документов и одобрения заявки.

Кому надо возобновить выплаты?

Большинству субсидиантов перерасчет и назначение субсидий на этот отопительный сезон были сделаны автоматически, то есть без участия заявителей. В то же время некоторым категориям потребителей субсидия на отопительный период может быть назначена только на основании нового обращения. Чтобы возобновить выплаты, новые документы (заявление и декларацию) должны подать:

потребители, которые писали заявление о прекращении субсидии и пользовались льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а теперь снова желают получать субсидию;

а теперь снова желают получать субсидию; домохозяйства, в которых произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, социальном положении, изменился поставщик коммунальных услуг и т.д.

При необходимости у претендентов на государственную помощь могут потребовать и другие документы (к примеру, справку о доходах, информация о которых отсутствует в госреестрах).

Кто отвечает за льготы?

Все, что сказано об оформлении субсидий, можно отнести и к назначению льгот на жилищно-коммунальные услуги. С 1 января 2023 года их начисление и выплату тоже осуществляет ПФУ, и все вопросы по этому направлению надо адресовать туда.

Что касается других видов льгот (установление льготных статусов, санаторно-курортное оздоровление, предоставление реабилитационных услуг и т.п.), то они по-прежнему остаются в ведении управлений социальной защиты населения.

Что делать, если есть долги за коммуналку и родственники за границей?

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, чиновники обещают, что каждый нуждающийся в помощи будет получать ее. Так, осенью были приняты изменения в порядок назначения субсидий, что дало возможность большему числу людей обращаться за помощью на оплату коммунальных услуг.

В частности, обратиться за субсидией могут:

семьи, в составе которых есть лица, находящиеся за границей более 60 дней. Данная норма действует на период военного положения в Украине и два месяца после его прекращения или отмены;

Данная норма действует на период военного положения в Украине и два месяца после его прекращения или отмены; домохозяйства с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги, общая сумма которой не превышает 680 гривен (40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан). Субсидия может быть назначена при наличии договора о реструктуризации задолженности или ее обжаловании в судебном порядке. Если субсидия уже назначена до окончания отопительного сезона, то есть до апреля 2023 года, наличие долга будет учитываться при назначении субсидии на следующий период – в мае 2023 года.

О чем надо сообщать в Пенсионный фонд?

При обращении за государственной помощью важно предоставлять правдивую информацию, которая влияет на получение денежных средств. При выявлении недостоверной информации, выплата помощи прекращается. При этом незаконно полученные деньги придется возвращать в государственную казну.

Получатели субсидий в течение 30 дней должны уведомлять органы Пенсионного фонда об обстоятельствах, влияющих на назначение государственной помощи, а именно:

об изменении в составе зарегистрированных членов домохозяйства и изменении их социального статуса (заключение или расторжение брака и т.д.);

об изменении перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

о смене управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создании объединения совладельцев многоквартирного дома;

о других условиях, при которых утрачивается право на получение субсидии (совершение покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен, открытие депозитного счета в банке на сумму более 100 тысяч гривен и прочее).

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Эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский считает, что в новом году не все желающие смогут получить субсидии. Свое мнение он мотивирует тем, в госбюджете на эти цели выделено меньше денег, чем в 2022-м. Чиновники его слова опровергают.

Как заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, в 2023 году на субсидии выделено 37 миллиардов гривен, и этих средств хватит. Если потребность в субсидиях возрастет, бюджетные расходы будут перераспределять и добавлять необходимые средства.

Полезные телефоны

Ответы на вопросы о назначении субсидий и льгот можно получить в контакт-центре ПФУ по телефонам:

0-800-503-753 (звонки бесплатные);

(044) 281-08-70; (044) 281-08-71 (бесплатно для жителей Киева).

Время работы:

с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00;

в субботу – с 8:00 до 14:00.

Ольга Новикова