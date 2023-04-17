Новости Одессы и Одесской области

Кому надо подать новое заявление на субсидию?

Кому надо подать новое заявление на субсидию?

Большинство людей, которые получали субсидии в прошедшем отопительном периоде, автоматически получат их и с мая (если не изменилось имущественное состояние или состав семьи).

Как информирует Пенсионный фонд Украины, также подать новые документы (заявление и декларацию) необходимо, если:

  • в составе семьи есть внутренне перемещенные лица;
  • члены семьи арендуют другое жилье;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц меньше, чем количество зарегистрированных;
  • семья обращается за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Кроме того, напомним, что при подаче заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона субсидию назначат с начала такого сезона.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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