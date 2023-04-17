Кому надо подать новое заявление на субсидию?

Как перерасчет пенсии влияет на субсидию? С мая субсидия будет переназначаться на неотопительный сезон. В этом случае совокупный доход семьи учитывается за ІІІ-ІV квартал предыдущего календарного года. Но доходы в виде пенсии учитываются за март текущего года. ПОДРОБНЕЕ

Одесские тепловики получили 2 мощных генератора из Польши Одесские тепловики уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. И в рамках этой подготовки они получили два генератора на 650 кВт каждый. Их предоставило Государственное агентство стратегических резервов (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych; Варшава, Польша). ПОДРОБНЕЕ

Кому могут отказать в статусе переселенца? Согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на особые льготы. Чтобы их получать, необходима справка ВПЛ. Однако в некоторых случаях человеку могут отказать в получении такой справки. Рассказываем, почему. ПОДРОБНЕЕ