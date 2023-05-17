Какую субсидию будут платить летом и кто может остаться без выплат?

В апреле 2023 года закончился отопительный сезон, и с 1 мая был сделан перерасчет субсидий на неотопительный период. Сумма выплат стала намного меньше, что связано с отсутствием отопления и снижением потребления газа и электроэнергии. А кому-то она и вовсе не будет назначаться.

Каков размер субсидии на летний период

По информации Министерства соцполитики, средний размер ежемесячной субсидии в отопительный период составлял около 1600 гривен на одно домохозяйство.

В неотопительный период прошлого года размер субсидии составлял примерно 350 гривен. Сейчас «летние» выплаты останутся на том же уровне. Во всяком случае, пока коммунальные тарифы не изменятся.

Кого могут оставить без субсидии?

Большинству граждан, получавших субсидию в отопительном сезоне, на неотапливаемый ее назначат автоматически – если не изменились данные об имущественном положении или составе семьи. Переселенцам, получающим субсидии по адресу регистрации, выплаты также назначат автоматически.

Если переселенцы планируют оформить субсидию по другому адресу, они должны обратиться в Пенсионный фонд и подать новое заявление и декларацию о доходах.

При отсутствии необходимой информации субсидия на оплату коммунальных услуг назначаться не будет.

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