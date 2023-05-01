Назначение пенсий, льгот и субсидий: что изменилось с 1 мая

В апреле 2023 года было принято несколько постановлений, призванных решить часть проблем с выплатой пенсий, предоставлением льгот и жилищных субсидий в условиях военного времени. Что изменилось в начислении этих выплат, читайте далее.

Пенсию через «Укрпочту» можно получать за границей

Пенсионеры, которые ранее получали пенсию в отделениях «Укрпочты» и выехали в другие страны, смогут получать пенсионные выплаты за границей согласно постановлению № 328 от 18 апреля 2023 года. Но есть два важных нюанса:

у предприятия связи должна быть техническая возможность осуществлять перевод денег в страну пребывания пенсионера;

перевод средств пенсионеру осуществляется за его счет.

Также беженцы, которым выплата пенсии во время военного положения была прекращена в связи с выездом за рубеж, смогут восстановить выплаты без приезда в Украину. Для этого можно будет отправить по почте соответствующее заявление. Соответствующий порядок Пенсионный фонд Украины (ПФУ) должен разработать дополнительно. Пока возобновление выплаты возможно только при личном посещении отделений ПФУ.

Напомним и действующие правила, которые касаются переселенцев:

если уполномоченный банк не может осуществлять выплату пенсий и денежных пособий, получить выплаты можно в любом отделении «Ощадбанка» — как денежный перевод без открытия счета;

если человек получает пенсию или денежную помощь через «Укрпочту» и вынужден был изменить фактическое место жительства, он также может получить их в «Ощадбанке» — как денежный перевод без открытия счета.

Субсидии: изменение в порядок назначения

В порядок назначения субсидий (Постановление Кабмина №848 от 21 октября 1995 года) внесены очередные изменения постановлением № 340 от 18 апреля 2023 года. В связи с этим получателям субсидий следует знать о новшествах, которые могут существенно повлиять на возможность пользоваться помощью государства.

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Субсидии теперь могут предоставлять не только по фактическому или зарегистрированному, но и по задекларированному месту жительства (по одному адресу).

При назначении субсидии не учитываются доходы лиц, которые находятся в плену (этот факт подтверждается сведениями и документами, предоставленными уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления, субъектами государственной регистрации) или считаются без вести пропавшими (по решению суда).

При обнаружении ошибки в заявлении или декларации субсидиант должен исправить ее в течение 30 календарных дней. Указанный срок может быть продлен на время болезни заявителя, но не дольше дня окончания отопительного или неотопительного сезона (факт болезни подтверждается документально). Ранее срок не привязывался к окончанию сезона.

Получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней проинформировать Пенсионный фонд, если кто-либо из состава домохозяйства находится за границей более 60 дней.

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Льготы: как получить сэкономленные деньги

Вместе с изменениями в назначении жилищных субсидий внесены изменения и в Порядок предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретению твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме (Постановление Кабмина № 373 от 17 апреля 2019 года).

Здесь есть важный момент. Он касается возврата сэкономленных средств за отопительный сезон 2021-2022 года, которые не все льготники успели получить в условиях войны. Есть и другие правила, на которые надо обратить внимание.

В прошлом году традиционно был сделан перерасчет остатков, которые накопились на учетных счетах льготников за отопительный сезон 2021-2022 года. Их можно было получить с 1 июня по 20 декабря 2022 года. Если льготник не обратился в этот период за своими деньгами, средства вернулись на счет Министерства соцполитики. Учитывая военную ситуацию, льготникам предоставили возможность сейчас получить те сэкономленные средства. Для этого льготник до октября 2023 года должен обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

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Заявление можно написать в произвольной форме, но обязательно указать:

название документа, дающего право на льготы, его серию и номер, кем и когда выдан (с предъявлением оригинала указанного документа или электронного удостоверения ветерана);

номер идентификационного кода;

серию и номер паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении (другого документа, удостоверяющего личность), кем и когда выдан;

номер счета (по стандарту IBAN) и наименование банка, где открыт счет.

Если льготник, на счету которого на 1 июня 2022 года остались сэкономленные средства, умер, деньги может получить член семьи. При условии, что на него также распространялись льготы и сведения о нем внесены в реестр. Чтобы получить деньги, надо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением произвольной формы и предоставить копии:

свидетельства о смерти льготника;

паспорта гражданина Украины либо свидетельства о рождении льготника;

номера идентификационного кода льготника.

В заявлении член семьи умершего льготника должен указать и сведения о себе:

свои имя и фамилию;

номер идентификационного кода;

серию и номер паспорта гражданина Украины (другого документа, удостоверяющего личность), кем и когда выдан;

номер счета (по стандарту IBAN) и наименование банка, в котором открыт счет.

Лица, которые относятся к льготным категориям, обязаны сообщать уполномоченному органу об изменении всех обстоятельств, влияющих на предоставление льгот. Если выяснится, что деньги были получены неправомерно, их придется вернуть (добровольно или в судебном порядке).

Ольга Новикова

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