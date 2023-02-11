Пересчет размера субсидии: когда это возможно?

Большинству граждан в военное время субсидию пересчитывают автоматически – накануне отопительного или неотопительного сезона.
Но в некоторых случаях выплаты могут пересчитать по обращению граждан, а именно:
- пенсионерам в случае увольнения с работы и учета их зарплаты в том периоде, за который производился расчет жилищной субсидии;
- лицам, у которых изменился размера дохода, с учетом которого назначена субсидия;
- нетрудоспособным лицам при назначении жилищной субсидии на сверхурочную площадь жилья, если такие лица не работают и проживают одни.
Напомним, что при назначении жилищной субсидии учитываются следующие доходы:
- с начала неотопительного сезона – за ІІІ и ІV кварталы предыдущего календарного года;
- с начала отопительного сезона – за I и II кварталы текущего календарного года.
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