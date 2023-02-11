Пересчет размера субсидии: когда это возможно?

ВСУ верят в поддержку украинцев: помогите раненному бойцу! С первых дней войны, не дожидаясь повесток, множество украинцев отправились в военкоматы. Лучшие люди Украины встали на защиту своей страны. Среди них – одессит Андрей Карналь. ПОДРОБНЕЕ

Кто имеет право на денежную помощь? Помощь на проживание имеют право получать не только переселенцы, которые вынуждены были покинуть свои дома. Финансовую поддержку оказывают и тем, кто остался без жилья или их жилье было повреждено в результате военной агрессии россии. ПОДРОБНЕЕ

Украинцам рассказали, как не стать жертвой псевдоиностранцев Об очередной схеме обмана предостерегают в Министерстве соцполитики. Мошенники действуют под видом иностранных партнеров и предлагают украинцам получить несуществующие виды помощи. ПОДРОБНЕЕ