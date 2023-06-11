Выплаты переселенцам: что делать если их задерживают?

Участились случаи, когда переселенцы не могут вовремя получить денежную помощь. Учитывая, что для многих госпомощь – это единственный источник дохода, в Министерстве реинтеграции пообещали исправить ситуацию.

Так, положенные 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью будут выплачивать с 3 по 22 число каждого месяца.

Если «переселенческие» выплаты задерживаются, чиновники советуют выяснять причины. Обращаться следует на «горячую линию» Минреинтеграции: 15-48 и в офис уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц: +38 (066) 813-62-39.

Напомним, недавно в Министерстве соцполитики заявляли, что на помощь всем переселенцам до конца 2023 года не хватит денег и ее будут оказывать только самым уязвимым или только что переселившимся. В то же время глава Минреинтеграции Ирина Верещук заявила: «Моя позиция остается неизменной – в текущем году мы должны сохранить все выплаты ВПЛ».

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