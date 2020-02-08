Как лечили зубы в старой Одессе: пломбы из платины и технологии XXI века

Когда речь заходит о стоматологии XIX века, большинство из нас, вероятно, представляют кабинет зубного врача как камеру пыток, где зубы пациентам лечили допотопными инструментами и такими же методами. Но на самом деле все было далеко не так: технологии, которые используют современные дантисты, были известны одесситам еще 130 лет назад.

В зубоврачебной школе обучали и женщин

Еще в середине XIX века на дверях любой цирюльни страны можно было прочитать объявление: «Стригу, брею, дергаю зубы». Однако уже к концу века эта «квалификация» брадобреев стала терять спрос. В 1891 году в стране был принят закон «О преобразовании обучения зубоврачебного искусства», по которому специалистов по лечению зубов стали делить на дантистов и зубных врачей. Правда, эти специалисты медицинского образования не получали, а обучались у практикующих дантистов в течение трех лет. Лечение у них чаще всего сводилось к удалению больного зуба. Но несмотря на то, что к разряду врачей они не относились, их профессии были очень популярными и, разумеется, доходными. Однако самой высшей медицинской «кастой» в области стоматологии были врачи, получившие медицинское образование, — в то время их называли одонтологами.

Сразу после принятия закона о зубоврачебном искусстве доктор Тычинский открыл в Одессе зубоврачебную школу, которая стала второй после московской. На учебу принимали и женщин, что для того времени было весьма прогрессивным. Из 82 человек, которые обучались на трех курсах школы Тычинского, было более 50 женщин. К слову, в справочнике, который давал адреса одесских врачей всех специальностей, можно было увидеть много женских имен. А самыми популярными врачами в то время, похоже, были гинекологи — этих врачей в Одессе было едва ли не больше, чем остальных.

Хотя в XIX одесситы уже знали, что такое протезирование, учебных заведений, в которых обучали бы зубных техников, в городе не было. Все, кто хотел освоить эту профессию, обращались в специальные зуботехнические лаборатории, которых в Одессе в то время было шесть. Некоторые из них располагались неподалеку от мастерских специалистов «смежной профессии» — ювелиров. И это понятно, так как техники в то время работали в основном с драгоценными металлами — серебром, золотом и даже платиной. На весь город в 1910 году зубных техников было только восемь человек, в то время, как дантистов — более трехсот.

«Гарантия» на пломбы была не менее четверти века

Одесские врачи перенимали самый прогрессивный мировой опыт и технологии в области зубоврачевания. Обычная одесская клиника еще более ста лет назад предлагала своим пациентам те же услуги, что и современные стоматологи. Удивляться здесь совершенно нечему — если бы не революция, которая фактически поставила крест на медицинской науке, современная отечественная стоматология во многом обошла бы зарубежную.

Еще в начале XX веке врачи-одонтологи предлагали такую услугу, как «восстановление искусственных зубов по новейшей американской системе без удаления корней». Другими словами, они устанавливали специальные штифтовые вкладки, которые мы начали использовать около трех десятков лет назад, а в начале прошлого века они были рядовой технологией. На эти вкладки врачи устанавливали протезы из золота или платины.

Кроме того, одонтологи делали мостовидные протезы «без нёба и крючков» — специальные пластины, которые устанавливали тем, у кого была «заячья губа» или «волчья пасть», чтобы человек мог говорить и есть. Пломбировали зубы с помощью фарфоровых вкладок, платины, использовали золотую фольгу. Ее слоями закладывали в больной зуб и утрамбовывали, чтобы она плотно прилегала к стенкам зуба. Через несколько дней материал превращался в монолит и такая пломба могла служить не одно десятилетие. Кстати, дореволюционные стоматологи готовы были нести «формальную ответственность от 5 до 25 лет».

Несмотря на высокие отечественные достижения в медицине, часто в рекламе можно было увидеть сообщение, что мастерская работает «по новейшей американской системе». Увы, в те годы, как и сейчас, доверяли только зарубежным специалистам и технологиям.

Пациентов одесские стоматологи обычно принимали в дневное время. Но, к примеру, дантист мадам Сан-Полякова, кабинет которой находился на Ришельевской, 43, повесила на двери объявление, что ведет прием «в продолжение целаго дня и ночи». Причем с 16.00 до 18.00 страждущие могли получить лечение бесплатно.

Для гимназистов организовали бесплатную санацию

Уже в 1902 году Одесское одонтологическое общество завоевало такой авторитет, что ему поручили проведение третьего одонтологического съезда. Он состоялся в 1903 году в Одессе и открылся в здании государственной думы. В съезде принимали участие не только лучшие отечественные врачи, но и европейские.

В начале прошлого века одесская стоматология продолжала стремительно развиваться. В 1912 году врач Арнольд Редалье открыл «повторительные 3-месячные курсы для зубных врачей и дантистов», которые фактически стали первым институтом усовершенствования врачей. Кроме того, Редалье открыл зубоврачебную школу, которая размещалась на Греческой, 20 (в бывшем Доме медработников).

А через несколько лет в Одессе стала принимать первых пациентов бесплатная амбулатория для учащихся. При ее посещении каждый ребенок получил карточку с советами по уходу за зубами и профилактике. Инициатива организации амбулатории принадлежала профессору одонтологии Исааку Марголину. Справедливости ради нужно сказать, что первым идею такой амбулатории предложил еще в 1891 году Арнольд Редалье. Он сделал доклад о борьбе с зубными болезнями в школьном возрасте и отправил ходатайство в Одесскую городскую думу об учреждении детской зубной амбулатории, однако его предложение осталось без ответа.

Чем дантист отличается от стоматолога?

Специальности «дантист» в современной медицине чаще всего соответствует профессия зубного техника. Это специалист по изготовлению протезов зубов, частей лицевого скелета и челюстно-лицевых аппаратов, которые пациентам устанавливают стоматологи. Стоматологи же занимаются лечением любых заболеваний рта и зубов. На это им дает право окончание стоматологического вуза и практика в ординатуре или интернатуре.

Фото: cdn.fishki.net

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