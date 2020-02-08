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Новости Одессы и Одесской области

Старость? Не дождетесь: учимся наслаждаться жизнью в зрелом возрасте

Старость? Не дождетесь: учимся наслаждаться жизнью в зрелом возрасте

Еще недавно человека, перешагнувшего 50-летний рубеж, уверенно называли пожилым. Сейчас возрастные рамки расширились, и от 50 до 75 лет лет человек переживает период зрелости. Старость же, по современным меркам, отступила к 75 годам. Это прибавляет нам еще 25 насыщенных и ярких лет жизни, однако многие люди не умеют пользоваться этим даром и соглашаются на преждевременное старение. Что можно и нужно изменить?

Психологи считают, что мы следуем жизненной программе, составленной предыдущими поколениями, и в ней активной жизни после 50 лет просто не было места. Сегодня ситуация резко изменилась: наука свидетельствует о том, что для многих, кому в недавнем прошлом исполнилось 50 лет, старость начнется не раньше восьмидесяти. А в ближайшем будущем люди 50–75 лет станут самой многочисленной возрастной группой на планете.

Еще десять лет назад считалось, что физические и интеллектуальные возможности с возрастом ухудшаются. Однако современные ученые опровергли это представление: при правильном образе жизни физические и интеллектуальные способности остаются такими же, как в молодости, а порой даже становятся лучше.

После 50 наступает новый период жизни, когда у вас еще есть время, свобода от обязательств и более двух десятков лет до начала периода старости. По сути этот жизненный отрезок – самый комфортный, так как человек уже приобрел опыт, сохранил здоровье и перед ним еще открыта масса возможностей: новые хобби, впечатления, карьера, любовь, путешествия. Поэтому можно смело утверждать, что молодость – время суеты и страстей, а зрелость – время осознанного наслаждения жизнью.

Главные вехи счастливой зрелости

Давайте проанализируем основные стороны нашей жизни.

Здоровье. После 50 лет еще совсем не поздно заняться здоровьем. Главное – не забывать набившие оскомину советы о правильном питании и образе жизни, ведь это основная заповедь для тех, кто хочет прожить долго. Ни в коем случае не считайте, что причиной всех ваших болезней является возраст, – отличное здоровье можно иметь до самых преклонных лет.

С питанием все просто: употреблять в пищу только натуральные продукты и не переедать. А вот с занятиями спортом могут возникнуть проблемы. Однако это не повод отказываться от активного образа жизни. Если вам противопоказаны бег или гимнастика, вы можете заняться ходьбой или танцами. Даже регулярные прогулки в любую погоду помогут почувствовать, как отступают недомогания, а заодно и поднимается настроение.

 Личная жизнь. Одиночество – это, пожалуй, главная беда многих после 50 лет. Но задумайтесь, ведь все не так уж и плохо: ваши дети выросли и прекрасно могут позаботиться о себе сами, а вы – абсолютно свободны, и у вас есть возможность встретить вторую половинку, создать семью.

Работа. Не верьте, если говорят, что после 50 лет найти работу невозможно. Есть немало  работодателей, которые ценят опыт и знания в любом возрасте. Если вам отказали в одном месте, то это совсем не значит, что вы нигде и никому не нужны. Если не хотите работать, можете пойти учиться тому, о чем всегда мечтали, но не было возможности. Очень многие после 50 лет умудряются сделать карьеру или даже приобрести новую специальность.

Друзья. Теперь самое время вспомнить о старых друзьях или завести новых. Не бойтесь общаться и знакомиться со сверстниками – возможно, они страдают от таких же проблем, что и вы, и вместе вы сможете легко преодолеть трудности.

Увлечения. Хобби помогают не только скоротать одиночество необщительным людям, но и подзаработать. В истории известны случаи, когда даже в пожилом возрасте люди начинали рисовать или писать романы, зарабатывая этим не только славу, но и деньги. Не считайте любопытство пороком и не бойтесь браться за что-то новое. Интересуйтесь тем, что происходит вокруг, но старайтесь избегать негативной информации. Вместо телевизора пользуйтесь Интернетом. Не бойтесь развиваться, меняться, узнавать и осваивать что-то новое.

Преодоление инертности. Одна из психологических проблем в возрасте «за…» – это инертность (бездеятельность, пассивность). Зачастую, имея желание что-то изменить, мы ищем причины для того, чтобы ничего не делать: нет сил, нет времени, нет денег и т. д. К примеру, очень трудно пойти в одиночестве в театр или бассейн. Что делать? Бороться с инерцией. Проявите инициативу: в бассейн сходите вместе с внуком, а в театр пригласите подругу или соседку. Помните: «желание стимулирует мысль, мысль воплощается в действие. Действие сплетает полотно судьбы»*.

***

А самое главное – никогда не унывайте. Говорят, безвыходных ситуаций не бывает. И это действительно так. Со всеми проблемами можно справиться. Надо только захотеть. А если рядом есть близкие и друзья, они и поддержат, и помогут.

 *Из книги Свами Шивананды «Сила мысли».

 Законы молодости

  • Любите себя и своих близких.
  • Прощайте даже врагов и не злитесь по пустякам.
  • Ухаживайте за своей внешностью.
  • Откажитесь от любого негатива.
  • Следите за модой, но не следуйте за ней слепо.
  • Не жалуйтесь на судьбу, и у вас все получится.

Фото: lh3.googleusercontent.com

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Ирина Валентинова ПРОФИЛЬ
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