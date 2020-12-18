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Как купить бюджетный смартфон и за что лучше не переплачивать?

Как купить бюджетный смартфон и за что лучше не переплачивать?

Новогодние праздники – это идеальная пора, чтобы сделать приятный подарок себе и близким и приобрести смартфон по скидке. Мы же предлагаем вам узнать, за какие функции в новом телефоне лучше не переплачивать, чтобы сэкономить еще больше.

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За что не нужно переплачивать при покупке смартфона?

Бренд

Это главное, за что переплачивать точно не стоит. Ведь цены на смартфоны от ведущих производителей зачастую неоправданно высоки. А хорошую «рабочую лошадку», только не с таким знаменитым именем, можно приобрести на порядок дешевле.

Начинка

На сегодняшний день многие смартфоны обладают мощными операционными системами, работу которых можно сравнить с «профессиональным» компьютером. Финансисты, программисты или любители компьютерных игр выбирают дорогие телефоны из серии Apple («Эпл») или Samsung («Самсунг»). Однако хорошую начинку можно найти и в системе самого обычного Android (андроида), мощности которого хватает на многие функции. Это практически любой смартфон за 3000-5000 гривен. У них будет доступ к интернету, камера и поддержка приложений.

Характеристики экрана

Разрешение дисплея заставляет многих людей переплачивать за телефон. В реальности это всего лишь красивые цифры. Сегодня качественным изображением обладают не только дорогие смартфоны, но и телефоны за 3000-5000 гривен. Если вам предлагают телефон с суперизображением, имейте в виду, что за такую опцию придется пожертвовать зарядом аккумулятора. Но если вы покупаете телефон с большим экраном, то чем больше разрешение устройства, тем лучше.

Камера и ее возможности

Сейчас обычному владельцу смартфона фотокамера нужна для социальных сетей или домашнего архива. Но даже если вам хочется камеру «покруче», это не повод переплачивать: существуют производители, которые делают упор именно на камеру, оставляя другие характеристики телефона самыми обычными. Также не гонитесь за модой – 3 или 4 камеры в одном смартфоне не всегда улучшат качество снимков, и даже наоборот. Нередко смартфон с камерой в 12 мегапикселей будет лучше фотографировать, чем камера с 40 мегапикселями.

бюджетный смартфон

Батарея

За батарею также не нужно переплачивать. Ведь время ее работы зависит от того, сколько мобильных приложений ваш телефон использует и как долго. Чтобы сэкономить заряд, просто отключайте интернет, когда вы им не пользуетесь, и останавливайте «лишние» приложения.

Объем памяти

При выборе телефона с оперативной памятью (нужна для внутренней работы системы) в два гигабайта (Гб) телефон может «тормозить». А вот трех Гб будет достаточно для повседневной работы смартфона. Также обратите внимание на размер постоянной памяти (ПЗУ – все приложения и программы, которые загружаются на устройство, устанавливаются здесь). Обычно производители завышают ценник на модели с увеличенным хранилищем, к примеру, 128 или 256 Гб. Для повседневной работы телефона вам хватит и 16 – 32 Гб памяти. Если ее не хватает, можно приобрести дополнительную карту памяти. Однако это не относится к айфонам – у них только встроенная память.

Дизайн

Выбирая смартфон, имейте в виду, что в Украине наблюдается тенденция завышать цену за счет цвета и дизайна. Но если вы собираетесь использовать чехол, то материал и цвет телефона не играют важной роли. Также не обращайте внимания на размер и толщину смартфона. Тонкий смартфон с большим экраном – это не всегда удобно и практично.

Какие смартфоны можно найти в Одессе?

iPhone (айфон)

Смартфоны, разработанные корпорацией Apple («Эпл»), характеризуются мощной системой iOS (как у компьютеров), стабильной работой и безопасным хранением данных, обладают мощной камерой. Цена – от 10000 до 52000 гривен.

Samsung («Самсунг»)

Южнокорейская фирма, одна из титанов на мировом рынке электроники. Выпускает современные и удобные в пользовании смартфоны для широкой аудитории. Цена – от 2500 до 60000 гривен.

Xiaomi («Ксиоми»)

Китайская корпорация, которая занимает третье место в мире по объему производства смартфонов. Отличается неплохим соотношением бюджетная цена – неплохое качество. Минус – бывают сбои в операционной системе. Цена – от 3000 до 14000 гривен.

Huawei («Хуавей»)

Крупная китайская компания в сфере телекоммуникаций с качественными телефонами. Цена – от 2500 до 70000 гривен.

Meizu («Мейзу»)

Давно входит в десятку лучших китайских брендов по выпуску мобильной электроники. Выпускает телефоны среднего класса. Дизайн многих моделей напоминает iPhone. Сейчас компания уходит с украинского рынка, поэтому ассортимент очень мал. Цена – от 3500 до 25000 гривен.

ОРРО («Оппо»), Vivo («Виво»), Realme («Реалми»), OnePlus («УанПлюс»)

Все это марки мобильных телефонов, которые производит китайская компания BBK. В советское время были популярны телевизоры этой фирмы, а теперь эта компания занимает пятое место в мире по производству мобильных. Делает доступные смартфоны с обширными техническими характеристиками. Цена – от 2800 до 30000 гривен.

Nokia («Нокиа»)

Финская компания телекоммуникационного оборудования в 2000-е годы доминировала на мировом рынке мобильных телефонов. Сегодня выпускает бюджетные смартфоны с простым функционалом. Цена – от 2000 до 6000 гривен.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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