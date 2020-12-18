Новогодние праздники – это идеальная пора, чтобы сделать приятный подарок себе и близким и приобрести смартфон по скидке. Мы же предлагаем вам узнать, за какие функции в новом телефоне лучше не переплачивать, чтобы сэкономить еще больше.

За что не нужно переплачивать при покупке смартфона?

Бренд

Это главное, за что переплачивать точно не стоит. Ведь цены на смартфоны от ведущих производителей зачастую неоправданно высоки. А хорошую «рабочую лошадку», только не с таким знаменитым именем, можно приобрести на порядок дешевле.

Начинка

На сегодняшний день многие смартфоны обладают мощными операционными системами, работу которых можно сравнить с «профессиональным» компьютером. Финансисты, программисты или любители компьютерных игр выбирают дорогие телефоны из серии Apple («Эпл») или Samsung («Самсунг»). Однако хорошую начинку можно найти и в системе самого обычного Android (андроида), мощности которого хватает на многие функции. Это практически любой смартфон за 3000-5000 гривен. У них будет доступ к интернету, камера и поддержка приложений.

Характеристики экрана

Разрешение дисплея заставляет многих людей переплачивать за телефон. В реальности это всего лишь красивые цифры. Сегодня качественным изображением обладают не только дорогие смартфоны, но и телефоны за 3000-5000 гривен. Если вам предлагают телефон с суперизображением, имейте в виду, что за такую опцию придется пожертвовать зарядом аккумулятора. Но если вы покупаете телефон с большим экраном, то чем больше разрешение устройства, тем лучше.

Камера и ее возможности

Сейчас обычному владельцу смартфона фотокамера нужна для социальных сетей или домашнего архива. Но даже если вам хочется камеру «покруче», это не повод переплачивать: существуют производители, которые делают упор именно на камеру, оставляя другие характеристики телефона самыми обычными. Также не гонитесь за модой – 3 или 4 камеры в одном смартфоне не всегда улучшат качество снимков, и даже наоборот. Нередко смартфон с камерой в 12 мегапикселей будет лучше фотографировать, чем камера с 40 мегапикселями.

Батарея

За батарею также не нужно переплачивать. Ведь время ее работы зависит от того, сколько мобильных приложений ваш телефон использует и как долго. Чтобы сэкономить заряд, просто отключайте интернет, когда вы им не пользуетесь, и останавливайте «лишние» приложения.

Объем памяти

При выборе телефона с оперативной памятью (нужна для внутренней работы системы) в два гигабайта (Гб) телефон может «тормозить». А вот трех Гб будет достаточно для повседневной работы смартфона. Также обратите внимание на размер постоянной памяти (ПЗУ – все приложения и программы, которые загружаются на устройство, устанавливаются здесь). Обычно производители завышают ценник на модели с увеличенным хранилищем, к примеру, 128 или 256 Гб. Для повседневной работы телефона вам хватит и 16 – 32 Гб памяти. Если ее не хватает, можно приобрести дополнительную карту памяти. Однако это не относится к айфонам – у них только встроенная память.

Дизайн

Выбирая смартфон, имейте в виду, что в Украине наблюдается тенденция завышать цену за счет цвета и дизайна. Но если вы собираетесь использовать чехол, то материал и цвет телефона не играют важной роли. Также не обращайте внимания на размер и толщину смартфона. Тонкий смартфон с большим экраном – это не всегда удобно и практично.

Какие смартфоны можно найти в Одессе?

iPhone (айфон)

Смартфоны, разработанные корпорацией Apple («Эпл»), характеризуются мощной системой iOS (как у компьютеров), стабильной работой и безопасным хранением данных, обладают мощной камерой. Цена – от 10000 до 52000 гривен.

Samsung («Самсунг»)

Южнокорейская фирма, одна из титанов на мировом рынке электроники. Выпускает современные и удобные в пользовании смартфоны для широкой аудитории. Цена – от 2500 до 60000 гривен.

Xiaomi («Ксиоми»)

Китайская корпорация, которая занимает третье место в мире по объему производства смартфонов. Отличается неплохим соотношением бюджетная цена – неплохое качество. Минус – бывают сбои в операционной системе. Цена – от 3000 до 14000 гривен.

Huawei («Хуавей»)

Крупная китайская компания в сфере телекоммуникаций с качественными телефонами. Цена – от 2500 до 70000 гривен.

Meizu («Мейзу»)

Давно входит в десятку лучших китайских брендов по выпуску мобильной электроники. Выпускает телефоны среднего класса. Дизайн многих моделей напоминает iPhone. Сейчас компания уходит с украинского рынка, поэтому ассортимент очень мал. Цена – от 3500 до 25000 гривен.

ОРРО («Оппо»), Vivo («Виво»), Realme («Реалми»), OnePlus («УанПлюс»)

Все это марки мобильных телефонов, которые производит китайская компания BBK. В советское время были популярны телевизоры этой фирмы, а теперь эта компания занимает пятое место в мире по производству мобильных. Делает доступные смартфоны с обширными техническими характеристиками. Цена – от 2800 до 30000 гривен.

Nokia («Нокиа»)

Финская компания телекоммуникационного оборудования в 2000-е годы доминировала на мировом рынке мобильных телефонов. Сегодня выпускает бюджетные смартфоны с простым функционалом. Цена – от 2000 до 6000 гривен.

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