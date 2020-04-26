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Новости Одессы и Одесской области

Паспорт в смартфоне: платформа «Дія» запустила новую онлайн-услугу

Паспорт в смартфоне: платформа «Дія» запустила новую онлайн-услугу

Украина стала первой страной в мире, в которой можно использовать паспорт в онлайн формате. В мобильном приложении государственных услуг «Дія», кроме водительских прав и студенческого билета, появились цифровые ID-паспорта и биометрические загранпаспорта. Теперь украинцы могут пользоваться личными документами прямо в своем телефоне.

Цифровые паспорта считаются аналогами реальных документов и, согласно постановлению, имеют такую же юридическую силу, однако действительны только на территории страны.

Для того, чтобы воспользоваться электронной услугой, на свой смартфон нужно скачать мобильный сервис «Дія» и быть пользователем любого интернет-банкинга. Личная информация каждого гражданина поступает в программу автоматически из государственного реестра. Все необходимые операции с цифровыми документами осуществляются с помощью QR-кода.

Паспорт в смартфоне позволяет:

Покупать билеты на самолеты и поезда (только на территории страны)

Пользоваться почтовыми услугами и услугами связи

Совершать банковские операции

Подтверждать возраст и личность в отделах полиции

Получать медицинские услуги

Регистрироваться в отелях и гостиницах

Получать государственные и административные услуги

Входить в административные здания

Забирать средства при возврате товара

А вот справка о месте прописки или регистрации, как и раньше, остается в бумажном виде.

Фото: Дія

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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