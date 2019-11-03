Прощай, прощай, уличный телефон!

Время неумолимо. Вот только пару лет назад мы с радостью узнали, что с уличных телефонов-автоматов (таксофонов) «Укртелекома» можно будет звонить бесплатно, как на дня пришла от того же «Укртелекома» совсем иная весть: с таксофонами пришло время прощаться. Официально: «Укртелеком» принял решение отпустить одну из видных технологий связи прошлого. С 1 февраля 2020 года оператор прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования.

Исчезали телефоны, появлялись таксофоны

Подумать только: выросло уже целое поколение, которое не застало на улицах Одессы «засилье» уличных телефонов-автоматов. А ведь их было больше, чем терминалов и банкоматов!

Они, кстати, обычно располагались в специальных будках. Исчезло из нашего быта и слово «двушка», то есть советская монета в две копейки. Именно столько стоил телефонный звонок. Ближе к закату эпохи можно было опустить две монеты по одной копейке… Многие автоматы срабатывали бесплатно, некоторые глотали деньги и не срабатывали вообще.

На смену уличным телефонам пришли таксофоны. Но уже далеко не на каждом шагу, да и не в будках, а так, под небольшим навесом. Суть — та же. Только такса другая. Кстати, появление таксофонов становилось чем-то вроде новости дня в городе. Они отличались и дизайном, и набором услуг. Были одно время и монетными, и карточными. Более того, на некоторые из таких таксофонов можно было даже звонить, ну, вот как в каком-нибудь ну очень не нашем фильме.

История телефона по-одесски

В 1876 году в США Александр Белл передал по проводам на расстояние в 12 метров первое в истории человечества телефонное сообщение. Звучало оно так: «Мистер Ватсон, идите ко мне, Вы мне нужны». Всего лишь спустя шесть лет, в 1882 году, тот самый Александр Белл, то есть, уже его компания, открыл в Одессе на улице Греческой первую городскую телефонную станцию.

В день запуска у станции было лишь 18 абонентов. Абонентская плата поначалу была внушительной — 250 руб. в год. Так что могли себе позволить телефонное новшество лишь очень состоятельные одесситы.

А вот уличные телефоны появились в Одессе благодаря «скорой медицинской помощи». Тогда, в самом начале ХХ века, за счет графа Михаила Толстого на одесских улицах стали устанавливать первые телефонные аппараты, по которым можно было вызвать «неотложку» тех времен. Причем они на улицах Одессы устанавливались исключительно с этой единственной целью.

Где еще можно встретить таксофоны?

И если с 1 февраля нам таки придется распрощаться с «детьми» уличных телефонов — таксофонами, то самое время задуматься, а можно ли на них еще взглянуть.

Да, можно. К примеру, у Главпочтамта расположено два таксофона. Вы не поверите, но они в рабочем состоянии. Снимайте трубку, наслаждайтесь гудком и попытайтесь связаться с кем-нибудь по так называемому стационарному телефону.

Работают таксофоны (их тоже два) и на пересечении улиц Льва Толстого и Коблевской.

У железнодорожного вокзала нам снова-таки встретился работающий таксофон, причем самого современного образца. А вот все остальные, которые попались нам на глаза в центре Одессы, только именуются таксофонами. На самом деле, это давно не работающие аппараты, исписанные-разрисованные, служащие чем-то вроде памяти о телефонной стационарной связи на улице.

Справедливости ради, стоит отметить, что и работающие на сегодняшний день таксофоны тоже размалеваны уличными «мастерами».

На улице Екатерининской (и не только) наблюдаем такую картину: таксофона давно нет, навес «на память» остался.

Где увековечены уличные телефоны?

Ну, и если с «лиц» одесских улиц таки исчезнут даже следы пребывания уличных телефонов, то самое время напомнить, что в Одессе имеется и что-то вроде памятников этому незаменимому некогда средству связи.

Уличная телефонная будка советских времен красуется в Горсаду. За ней следят, подкрашивают, рядом с ней фотографируются. С одной стороны читаем — «Телефон», с другой — «Нофелет». Напоминаю: нофелетами уличные телефоны стали именовать с тех времен, как на экраны страны вышла комедия «Где находится нофелет?».

В будку можно зайти, снять трубку, покрутить телефонный диск, в общем, полностью погрузиться в телефонное прошлое.

Еще один «памятник», правда, не так телефону, а той самой будке, можно увидеть на ул. Екатерининской. Там имеется расписанный под старинную телефонную будку распределительный шкаф.

Есть арт-объект в виде будки с уличным телефоном в фойе Одесской киностудии, был такой и рядом с памятником Утесову на Дерибасовской. Увы, подвергся вандальному нападению.

В связи с тем, что таксофоны на одесских улицах просуществовали, в общем, недолго, вряд ли кто-то решит установить им что-то вроде памятника. Хотя, кто знает…

Время, как известно, стремительно и переменчиво. Сегодня первые телефонные аппараты вызывают благоговение, помноженное на недоумение, а первые мобильники уже кажутся смешными и громоздко-неуклюжими. Кстати, что касается мобильной связи, то первые сотовые телефоны появились в Одессе в 1994 году, и, как известно, жизнь без мобильника для нас уже не жизнь. Ученые даже подсчитали, что люди возвращаются домой за забытым кошельком в 50% случаев, зато за забытым телефоном — в 90%.

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