Как европейские коллеги поддерживают украинских журналистов

В Украине состоялось мероприятие, посвященное работе украинских журналистов и медиа, организованное Европейским фондом Hirondelle и Институтом региональной прессы и информации IRMI. В мероприятии принял участие глава правления IRMI Моргенс Шмидт. Более 10 лет он был директором отдела по свободе выражения мнений, демократии и мира в ЮНЕСКО. С господином Шмидтом пообщалась одесская журналистка Елена Астрахович.

К войне в Украине приковано внимание всего мира, и многие зарубежные страны оказывают нам поддержку, в том числе украинским средствам массовой информации. Как отметил Моргенс Шмидт, война заставила украинские СМИ изменить не только методы работы, но и контент. Теперь главная тема украинских газет – жизнь людей во время войны.

Также господин Шмидт рассказал, что сейчас для журналистов существуют определенные ограничения, поэтому свобода слова имеет первостепенное значение. Конечно, с ограничениями следует учитывать, но украинские журналисты должны иметь больше пространства для освещения актуальной информации. Кроме того, очень важно представлять эту информацию правдиво и объективно, чтобы не скатиться в пропаганду, подобно российским СМИ.

Недавно исторический центр Одессы был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и оказался под защитой этой организации. Физически оградить исторические памятники от снарядов невозможно, однако ЮНЕСКО может зафиксировать факты уничтожения культурного наследия в Украине, а после войны показать миру, как на оккупированных территориях россияне уничтожали наши культурные ценности. Кроме того, ЮНЕСКО помогает журналистам и работает с детьми и учителями, пострадавшими от травм в прифронтовых районах.

Моргенс Шмидт предупредил, с какими проблемами украинские СМИ могут столкнуться после войны. Уже сейчас ощущается недостаточное финансирование, нехватка людей и разрушение инфраструктуры. Если взять, например, Одессу, то из-за обстрелов страдают не только журналисты, но и все население. Кстати, профессия журналиста сегодня одна из самых опасных.

И хотя зарубежные организации оказывают нам помощь и защиту, это облегчает ситуацию мало. Также партнеры поддерживают Украину деньгами, коучингом, разными тренингами, оказывают психологическую помощь.

В завершение беседы Моргенс Шмидт сказал: «Для меня честь находиться в Украине, я восхищаюсь и горжусь работой, которую вы проводите. Вы боретесь за свою страну, рассказывая правду».

Чем занимаются Hirondelle и IRMI?

IRMI – Институт региональной прессы и информации – международная тренинговая организация, специализирующаяся на работе медиа и СМИ. Она способствует качественной журналистике, реализации профессиональных и этических принципов, становлению профессиональной медиа-среды в Украине.

Швейцарская некоммерческая организация Hirondelle – организация журналистов, поддерживающая независимые СМИ в кризисных регионах. В Украине она оказывает консультативную, тренинговую и финансовую поддержку для медиа востока и юго-востока Украины.

Общалась Елена АСТРАХОВИЧ.

Текст: «Одесская жизнь»

Фото: Геннадий ЧАБАНОВ

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