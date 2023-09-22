Почему сейчас невозможны переговоры о мире с рф и когда их можно начинать

Договариваться с российским агрессором нельзя – пока есть оккупированные территории. Сценарии Сирии и Молдовы Украине не подходят. Какими будут переговоры, почему нам нужно в НАТО и кто будет обеспечивать безопасность после победы? На все вопросы «Одесской жизни» ответил политолог Михаил Шабанов.

Переговоры по россии потеряли смысл

— Делегации Украины и россии уже больше года не проводят переговоры по прекращению российского вторжения. Почему этот процесс остановился?

— Отсутствие переговоров в течение года является ярким маркером особенностей агрессивности и дипломатической безответственности россии. Следует отметить, что процесс коммуникации с представителями страны-террористки на данном уровне потерял смысл. Ни одно из условий Украины, а именно: прекращение огня, вывод российских войск с территорий, захваченных после 24 февраля, и подписание договора о гарантиях безопасности — не может быть реализовано, поскольку россия пролонгирует совершенно противоположное поведение. В частности, повторная мобилизация, ракетные обстрелы украинских городов, портовая инфраструктура и т.д.

Необходимо также добавить, что «качество» и «обратная ответственность» потенциальных переговорщиков со стороны россии не оставляет другого выбора для Украины и ее партнеров, как наращивать оборонный потенциал. Яркий пример невыполнения взятых на себя обещаний россия демонстрировала в «зерновом соглашении».

Переговоры могут возобновиться, но есть условия

— При каких условиях возможны переговоры по россии?

— Переговоры с современным путинским режимом невозможны даже при посредничестве третьей заинтересованной стороны, поскольку диктатор любым способом стремится зафиксировать за собой временно оккупированные территории Украины. Эта официальная риторика носит постоянный характер и подкрепляется наращиванием военного присутствия и проведением так называемых референдумов. Переговорный процесс как таковой может возобновиться при изменении властной верхушки в россии, демонтировании милитарной системы и соответствующего выполнения Мирного плана (Формулы мира), который предложил президент Украины. Опасность переговоров с рф на данном этапе находится в частичном «замораживании» войны, что предоставляет стране-агрессорке время для восстановления утраченных ресурсов.

Турция и КНР хотят быть посредниками

— Кто сегодня стремится стать посредником между Украиной и россией для урегулирования войны?

— В условиях длительной войны к исполнению роли потенциального посредника стремятся несколько государств. Прежде всего Турция и КНР. Обе страны сохраняют отношения с рф, которые реализуются по многим направлениям. При этом заметный приоритет отдается экономическому сотрудничеству. Санкционные меры, направленные на изоляцию страны-агрессорки, усилили ее экономическую зависимость от Турции, Китая и Индии.

Эти страны заинтересованы в стабильности в регионе в целом, однако имеют геополитические амбиции. Следовательно, переговорный процесс для них означает стратегическое усиление их роли.

В этом измерении роль Турции особенная, поскольку первоначальное участие в «зерновом соглашении», а затем усилия по его восстановлению, вывели это государство на новый уровень «балансировки» собственных интересов в российско-украинской войне.

Со своей стороны, КНР первоначально двигалась от условного дипломатического молчания к предлагаемому собственному «мирному плану». И поскольку Китай в 2023 году фактически начал вносить определенные изменения в свою позицию по поводу российско-украинской войны, страна на современном этапе уже реализует более взвешенную политику «нейтралитета». В то же время в медийном пространстве этой страны вместо «российско-украинской войны» отмечается термин «российско-украинский конфликт». На международном уровне дрейфование позиции КНР связывается с дипломатическими усилиями США и партнеров.

Свою посредническую роль на современном этапе предлагает Ирак. Также отмечают подобную позицию отдельные латиноамериканские государства. Такой формат посредничества возможен, однако требует соответствующих привлечений еще одной страны-посредника, например Турецкой Республики.

Может ли быть компромисс с путиным?

— Видели ли вы какой-то компромисс со стороны путина в других вопросах? С Грузией? С Молдовой? — Зеленский. Почему такие сценарии окончания войны не для Украины?

— Компромисс со стороны путинского режима диктатуры возможен только при условии либо силового давления на архитектуру власти в россии извне, либо при наличии «пространства для маневрирования» в смысле снятия санкций. Которые постепенно, начиная с 2014 года, изолировали режим. В случае Грузии и Молдовы «уступки» кремля могут относиться к попытке геополитически переориентировать эти страны и потенциально поставить под свой контроль. Тем более, что «замороженные» конфликты в масштабах этих суверенных государств все равно являются «дамокловым мечом» давления со стороны кремля. Также в Грузии на уровне правящей партии частично планы по установлению «коммуникации» из россии были реализованы. В Молдове есть попытки раздувать противостояние в стране из-за пророссийских «оппозиционных сил», которое еще и имеет постоянную угрозу из Приднестровья.

Вступление Украины в НАТО и гарантии безопасности. Что дальше?

— Какие гарантии безопасности должны работать для Украины и кто может гарантировать, чтобы следующие поколения не боялись россии?

— После завершения российско-украинской войны мир столкнется с проблемой необходимости перезагрузки системы безопасности в целом, в том числе и региональной. Главное условие сохранения мира для последующих поколений украинских граждан – это вступление в НАТО (Североатлантический альянс). Однако данный процесс в послевоенное время может затянуться на достаточно долгий период (3-5 лет в перспективе при соответствующих трансформационных мерах в нашем государстве).

В таких условиях гарантии безопасности могут предоставить геополитические лидеры мира и Европы, такие как США, Великобритания, Франция, Германия и с другой стороны — крупные страны Глобального Юга, а именно КНР и Индия. Дополнительным аспектом поддержания мира может стать укрепление и расширение «геополитических треугольников» с участием Украины (в частности, треугольнику «Лондон — Варшава — Киев»). Кроме того, ввиду актуальности сопротивления российской агрессивной политике важным направлением сотрудничества является более интегрированное в военном плане сотрудничество со странами Балтии. Важным условием в обеспечении мира для Украины многоуровневая система соглашений с соответствующими гарантиями от геополитических лидеров и стран региона с четкими и общеобязательными «пространствами ответственности».



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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