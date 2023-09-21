Что такое «мир» для одесситов? – опрос

21 сентября в мире отмечается Международный день мира. Но что значит это слово? Каким будет мир после войны, и будет ли он похож на мир до 24 февраля? Согласны ли одесситы на «плохой мир», который «лучше войны»? Может ли быть мир во всем мире? Обо всем этом мы спросили одесситов.

Юрий: «Мир наступит тогда, когда перестанут гибнуть наши люди по всей территории Украины, как военные, так и гражданские. «Худой мир» нам не нужен, нам нужна Победа. Когда будет разрушена российская федерация, тогда и наступит мир. Есть выражение «мир во всем мире», но это что-то отвлеченное и нашего случая не касается точно».

Татьяна: «Хотелось бы, чтобы этот день, 21 сентября, был мирным, и чтобы мир в Украине как можно скорее наступил. «Худой мир» нам не нужен, мы хотим жить так, как мы жили до 24 февраля. Мы хотим быть хозяевами на своей земле, в своем городе. После войны мир будет ощущаться совсем по-другому. Он зависит не от меня, а от моих детей, внуков. Но мы и сейчас радуемся: живем в Одессе, хорошем городе, любим его, потому что мы одесситы. «Мир во всем мире» – это уже политический вопрос, а я простой человек, я об этом ничего сказать не могу».

Дарья: «Мир – это когда нет угрозы от агрессора, когда нет обстрелов, когда все спокойны и счастливы. Мир – это когда украинская территория принадлежит Украине: и Крым, и оккупированные регионы на Востоке. Я считаю, что мир во всем мире может наступить, если люди создадут мир внутри себя. Если агрессия проявляется извне, значит, она, хотя бы немного, есть в каждом из нас. Если люди будут меняться, то и мир также будет меняться к лучшему. Я думаю, что мирная жизнь после войны будет уже иной, потому что люди изменились – стали более дружными, сознательными. Раньше, когда было тихо и спокойно, мы этого не ценили, а после войны миру будут радоваться. Я думаю, все будет лучше, чем было».

Илья: «Мир – это когда ни одна мать не молится о своем сыне, ни одна женщина не молится о своем муже, и ни один ребенок не молится о своем отце. Я считаю, что мир во всём мире возможен, но это очень сложно. После Победы обязательно будет мир. Даже первые впечатления после Победы будут яркими, сто процентов будут слезы, у каждого в Украине. Это счастье будет, очень большое счастье!»

Антонина: «На «худой мир» мы не согласны: все территории, которые законно принадлежат Украине, нужно отстаивать и выгонять оттуда врага. Нам однозначно нужна Победа – никакого прощения за то, что происходит, никогда не будет. Я думаю, мир после войны будет другой, потому что мы полностью поменялись – в первую очередь, мировоззрением. Мы будем больше ценить свою жизнь и не будем спешить жить. Сейчас мы очень спешим и не оглядываемся на то, что вообще делаем».

Руслан: «Я волонтер и только сегодня приехал из Краматорска, и я могу сказать, что люди хотят мира, никто не хочет войны. Мириться надо так или иначе, но мира на условиях врага быть не может. Для меня мир – это Победа над российской федерацией и возвращение всех наших территорий до границ 1991 года. А вот что будет дальше, я сказать не могу. К сожалению, мир наступит еще не скоро».