Як європейські колеги підтримують українських журналістів

В Україні відбувся захід, присвячений роботі українських журналістів та медіа, який був організований Європейським фондом Hirondelle та Інститутом регіональної преси та інформації IRMI. У заході взяв участь голова правління IRMI Моргенс Шмідт. Понад 10 років він був директором відділу з питань свободи висловлювання думок, демократії та миру в ЮНЕСКО. З паном Шмідтом поспілкувалася одеська журналістка Олена Астрахович.

До війни в Україні прикута увага всього світу, і багато зарубіжних країн надають нам підтримку, в тому числі українським засобам масової інформації. Як зазначив Моргенс Шмідт, війна змусила українські мас-медіа змінити не лише методи роботи, а й контент. Тепер головна тема українських газет — життя людей під час війни.

Також пан Шмідт розповів, що зараз для журналістів існують певні обмеження, саме тому свобода слова має першорядне значення. Звичайно, на обмеження слід зважати, але українські журналісти повинні мати більше простору для висвітлення актуальної інформації. Крім того, дуже важливо подавати цю інформацію правдиво та об’єктивно, щоб не скотитися в пропаганду, подібно до російських ЗМІ.

Нещодавно історичний центр Одеси був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та опинився під захистом цієї організації. Фізично захистити історичні пам’ятки від снарядів неможливо, проте ЮНЕСКО може зафіксувати факти знищення культурної спадщини в Україні, а після війни показати світу, як на окупованих територіях росіяни знищували наші культурні цінності. Крім того, ЮНЕСКО допомагає журналістам та працює з дітьми та вчителями, які постраждали від травм у прифронтових районах.

Моргенс Шмідт попередив, з якими проблемами українські ЗМІ можуть зіткнутися після війни. Вже зараз відчувається недостатнє фінансування, нестача людей та руйнація інфраструктури. Якщо взяти, наприклад, Одесу, то через обстріли страждають не лише журналісти, а й все населення. До речі, професія журналіста сьогодні — одна із найнебезпечніших.

І хоча закордонні організації надають нам допомогу та захист, ситуацію це полегшує мало. Також партнери підтримують Україну грошима, коучингом, різними тренінгами, надають психологічну допомогу.

На завершення бесіди Моргенс Шмідт сказав: «Для мене честь перебувати в Україні, я захоплююсь і пишаюся тією роботою, яку ви проводите. Ви виборюєте свою країну, розповідаючи правду».

Чим займаються Hirondelle та IRMI?

IRMI — Інститут регіональної преси та інформації — міжнародна тренінгова організація, яка спеціалізується на роботі медіа та ЗМІ. Вона сприяє якісній журналістиці, реалізації професійних та етичних принципів, становленню професійного медіа-середовища в Україні.

Швейцарська некомерційна організація Hirondelle — організація журналістів, яка підтримує незалежні ЗМІ у кризових регіонах. В Україні вона надає консультативну, тренінгову та фінансову підтримку медіа сходу та південного сходу України.

Спілкувалася Олена АСТРАХОВИЧ.

Текст: «Одеське життя»

Фото: Геннадій ЧАБАНОВ

Читайте також: