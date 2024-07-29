Как чехи Одесщину обживали: история о заселении хутора

Тогда первые чешские поселения появились и на Одесщине. Один из хуторов возник неподалеку от Любашевки. Сегодня это село Вишневое (бывшее Октябрьское, Коммуна).

При обсуждении переименования села высказывалось предложение назвать его Карловка, Чеховка или даже Чехоград — в память о чехах, которые его основали.

Но смогли только на улицу Чешскую.

Кто основал Хутор Кульгавых?

Хутор Кульгавых, как называли поселение чешских колонистов местные крестьяне, основал вместе с семьей Карел Самуилович Кулгавы (1840-1907), прикупив немалый надел земли у любашевского землевладельца Г.Г. Краузе. Необходимые средства трудолюбивый чех, как и многие его соотечественники, заработал в Америке. Уехал туда на заработки вместе со старшим сыном Карлом, который с отцом в Европу не вернулся.

Сначала колонисты Кулгавы жили в городке Цебриково, где в семье родились сыновья Фридрих, Вильгельм, Павел и Йозеф. Со временем перебрались на Любашевщину, и с 1899-го Карел Кулгавы числится среди землевладельцев Ананьевского уезда Херсонской губернии.

Как чехи вели хозяйство?

Прибывшие чехи привезли с собой импортный инвентарь (железные плуги, бороны, веялки, косилки), сеяли просо, гречиху, иногда рожь. Вместе с полеводством развивали садоводство и огородничество. Разбогатев, разводили крупный рогатый скот и другую живность, поскольку она была и сейчас остается главным крестьянским «капиталом».

Чехи владели сельскохозяйственной культурой, использовали систему многополья. Выращенную продукцию также отправляли за границу. С учетом западноевропейских традиций развивали ремесла столяры, плотники, маляры, кузнецы, ткачи, сапожники и т.д.

— В 60-х годах мне посчастливилось пообщаться с одной бабушкой, которая у Кулгавых смолоду работала. Она отмечала их порядочность, в том числе по оплате труда, — сообщил член Чешской ассоциации украинистов, что в Праге, Александр Дрбал. — Больше всего ее поразило, что хозяева и наемные работники питались за одним столом.

Живя далеко от своей этнической территории, чехи-переселенцы не потеряли самобытности. В их питании преобладали мучные и молочные блюда, овощи, куриный бульон (поливка), лапша (нудле). В праздничные дни выпекались сдобные булки (бухта). Из напитков предпочитали кофе и, конечно же, пиво.

Для их поселений характерна планировка уличного типа, что ярко наблюдается в Вишневом. После женитьбы сыновья Кулгавы построили для своих семей отдельные дома. Несколько домов, построенных в 1905 году, хорошо сохранились, и в них до сих пор живут уже украинские старожилы.

Обучать своих детей наукам колонисты приглашали учителей из Чехии. На хуторе был духовой оркестр. Чешский учитель, который ехал жить и работать в Украину, обязательно должен был знать музыкальную грамоту.

Также из Чехии выписывали литературу по культуре земледелия и популярные периодические издания. По Всероссийской переписи населения 1916 года, на хуторе комфортно жили 23 мужчины и 30 женщин.

Раскулачили и нарекли Сталиным

При советской власти частное чешское хозяйство было ликвидировано. Раскулаченные Кулгавы, у которых отобрали землю, дома с имуществом, остались в том, что имели при себе.

Прихватив лишь священные реликвии, они отправились к землякам в Богемку, основанную в 1905-м на Врадиевщине. А на бережно обработанных чехами землях была создана коммуна имени Сталина. Село назвали Коммуной, в 1946 году переименовали в поселок им. Сталина, а с 1965-го оно стало Октябрьским.

Его некогда состоятельным основателям пришлось пережить голодоморы и сталинские репрессии.

Во время Второй мировой войны 63 мужчины из Богемки, среди которых были и Кулгавы, воевали в составе Первого Чехословацкого армейского корпуса под командованием Людвига Свободы и в рядах красной армии. После войны восстанавливали колхозы. Многие потомки колонистов и сейчас живут в Любашевке.

Несмотря на советские гонения, чехи до сих пор сохранили язык, традиции, культуру, обряды и не теряли тесных связей с чешскими родственниками.

Чтобы не повторилась Пражская весна 1968-го

Любашевчанка Нина Райхерт, которая родилась в Богемке, после начала большой войны выехала в Чехию.

Немало украинских чехов из Богемки отправились на свою прародину из-за страха оказаться в российской оккупации. Чехи всего мира еще помнят «Пражскую весну» 1968-го, когда советские танки жестоко подавили восстание чехов, которые хотели свободы, демократии и социальной справедливости.

Чтобы путинский режим также не смог навязать нашей стране «казарменный социализм советского образца», Чешская Республика первой в Европе передала нам военную технику и авиацию. На полученных ракетах чехи написали: «Отомстим за Пражскую весну-68!»

Радостно приняли в Чехии около 300 тысяч вынужденных переселенцев.

— Знание языка позволило мне работать переводчиком в гостинице. Помогаю землякам оформлять различные бумаги и общаться с чиновниками. Ждем скорейшей победы над врагом, — говорит Нина Райхерт.