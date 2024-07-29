Прогноз синоптиков на 30 июля: тепло и комфортно

Завтра, во вторник, 30 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области теплая и комфортная погода. Сумасшедшей жары не прогнозируется.
Прогноз погоды в Одессе на 30 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается следующее.
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 26-28°C.
Температура морской воды 23-24°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 июля
По Одесской области завтра ожидается следующее.
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 15-20°C, днем 24-29°C.
На автодорогах области видимость хорошая.