Прогноз синоптиков на 30 июля: тепло и комфортно

Прогноз синоптиков на 30 июля: тепло и комфортно

Завтра, во вторник, 30 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области теплая и комфортная погода. Сумасшедшей жары не прогнозируется.

Прогноз погоды в Одессе на 30 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается следующее.

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°C, днем 26-28°C.

Температура морской воды 23-24°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 30 июля

По Одесской области завтра ожидается следующее.

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 15-20°C, днем 24-29°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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