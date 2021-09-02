Юбилеи Одессы: городское освещение. Как одесситы боролись с тьмой?

К Дню города «Одесская жизнь» подготовила рассказ об одесском освещении – одной из трех достопримечательностей города, которые в 2021 году отмечают юбилей.

В этом году у Одессы сразу три юбилея — 210 лет городскому освещению, 180 лет со дня открытия Потемкинской лестницы и полтора века Одесской обсерватории. За этими датами стоят важные вехи истории города, который рос, развивался и хорошел, стойко выдерживая природные бедствия и козни недоброжелателей.

Одессе было всего 17 лет от роду, когда она стала вторым городом в Украине, где на улицах зажглись фонари. Деньги на это — аж 150 рублей — городская дума выделила еще в 1798 году, однако установленных фонарей не хватало.

В 1811 году Ришелье распорядился, чтобы в центре города как можно быстрее организовали нормальное уличное освещение. Появившиеся вскоре 200 фонарей горели до двух часов ночи, а после этого времени специальные служители-«фонарщики» гасили огонь. В лунные ночи фонари не зажигали вообще.

В то время уличные светильники работали на самом экологичном топливе — свином сале. Немного позже «национальный продукт» заменили конопляным маслом. Хотя на улицах стало светлее, горожане были недовольны качеством освещения. Ответственные лица экспериментировали с разными горючими жидкостями, и в конце концов стали использовать спирт. Однако через пять лет пришлось снова вернуться к конопляному маслу. О причинах этого решения можно только догадываться…

Одесса приобретала славу просвещенного европейского города, но с наступлением темноты на ее улицах царила «тьма египетская», словно в какой-то провинции. И тогда горожане обратились к Ридингеру — владельцу завода, производившего искусственный газ специально для освещения улиц. Бельгиец взялся за дело с энтузиазмом и открыл в Одессе газовый завод, который стал одним из первых в Украине. Кстати, переулок, в котором располагался завод Ридингера, сейчас так и называется — Газовый. Вскоре одесские улицы уже освещали почти полторы тысячи газовых фонарей. Светло было даже в пригороде — там ночную тьму рассеивали светильники на керосине, которые безбожно чадили.

Как это часто бывает, продвижению прогресса поспособствовала очередная халатность. Когда от пламени фонаря дотла сгорел городской театр, в обиход ввели электрическое освещение. Городской инженер Карл Гренберг подключил к генераторам первые фонари на Николаевском бульваре, на улицах Дерибасовской, Пушкинской, Ланжероновской, Екатерининской и в морском порту.

Внутри фонарей находились дуговые лампы, называвшиеся «свечи Яблочкова», которые попали в Одессу буквально сразу после Всемирной парижской выставки. Однако авангардное изобретение оказалось невероятно хлипким — его мощности хватало только на два часа работы. И тогда в 1887 году городские власти заключили контракт с венгерской фирмой «Ганц и К°», а через несколько месяцев в районе Старопортофранковской улицы была запущена первая электростанция переменного тока.

Жизнь в розовом свете

В газете «Одесский листок» в 1913 году было опубликовано сообщение о том, что на одесских улицах планируется установить более тысячи фонарей, работающих на электричестве. Но в думе почему-то решили, что светить эти фонари должны розовым светом. «Одесский листок» высказался по этому поводу весьма ехидно: «Дума остановилась именно на этом жизнерадостном цвете, очевидно, порешив, что при розовом освещении всякая деятельность выигрывает». Можно только удивляться, как одесская жизнь столетней давности напоминает день сегодняшний.

Раннее мы рассказывали о Потёмкинской лестнице, которая в 2021 году празднует свой юбилей.