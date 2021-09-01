Юбилеи Одессы: Потёмкинская лестница. Почему её называли бесполезной?

К Дню города «Одесская жизнь» подготовила рассказ о Потёмкинской лестнице – одной из трех достопримечательностей города, которые в 2021 году отмечают юбилей.

В этом году у Одессы сразу три юбилея — 210 лет городскому освещению, 180 лет со дня открытия Потёмкинской лестницы и полтора века Одесской обсерватории. За этими датами стоят важные вехи истории города, который рос, развивался и хорошел, стойко выдерживая природные бедствия и козни недоброжелателей.

Когда Деволан составлял свой план строительства города, он даже не помышлял о лестнице, которая будет спускаться к самому морю. Но очень скоро стало ясно, что без такой архитектурной достопримечательности не обойтись. Крутые склоны не везде позволяли спуститься к самому морю, и граф Михаил Воронцов предложил построить лестницу, по которой гуляющие могли бы спуститься с бульвара прямо к воде. А строить ее решено было именно в том месте, где одесситы проложили «народную тропу» к морю.

Финансировали строительство из городской казны. В архиве сохранились несколько проектов одесской лестницы из белого мрамора. Вскоре из-за оползней работы остановились, и инженеры Уптон и Морозов внесли в проект изменения, которые позволили продолжить работы.

Иностранцы смотрели на строительство с иронией и высказывали сомнения, что оно завершится удачно. Например, французский геолог Ксавье Омер де Гелль во всеуслышание заявлял, что Потемкинская лестница — фантазия столь же разорительная, сколь и бесполезная. А один из английских туристов вообще предрек лестнице скорый и бесславный конец. Но несмотря на мрачные прогнозы, Потемкинская лестница стоит до сих пор.

Каждая известная достопримечательность, а особенно в Одессе, имеет собственные легенды. Те, кто предпочитают мифы точным историческим фактам, увлеченно рассказывают, что под лестницей есть тайный выход из подземелья, которое идет из Воронцовского дворца, а под ступенями зарыты клады одесских контрабандистов и Мишки Япончика. Однако, к вящему сожалению романтиков, историки эти легенды подтверждать отказываются. Да и кладоискатели, которые не раз пытались найти сокровища, разочарованно разводят руками. Правда, надежды при этом они не теряют…

«Младшая сестра» Потемкинской лестницы

Еще в 1823 году Франц Боффо выстроил в Таганроге лестницу, которая стала экспериментальным прототипом Потемкинской. Правда, ее длина и ширина были меньше, чем у одесской: лестница-близнец имеет 188 ступеней и всего 6,5 м в ширину. Так же, как и в Одессе, лестница ведет к морю. Называется она Каменная, или Депальдовская, в честь таганрогского мецената, который финансировал ее строительство.

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