Это случилось в Одессе: исторические курьезы и курьезные истории

Одесский юмор складывался на протяжении всей жизни нашего города и давно стал его брендом. Анекдоты здесь рождались буквально на каждом шагу. Время и Александр Дерибас сохранили для нас множество забавных историй и смешных ситуаций, в которых сто лет назад оказывались известные одесситы.

Вечерний чай у графа Лидерса

Графа Лидерса в Одессе многие боялись — он считался в Одессе человеком грозным и неприступным. Граф жил на Соборной площади, рядом с военной гауптвахтой. Сейчас в его доме аптека Гаевского, а на месте гауптвахты когда-то размещалась кофейня Либмана.

Во времена Лидерса одесситы пользовались водой из цистерн, так как днестровского водопровода еще не было. Многие домовладельцы охотно делились водой с неимущими, однако были и скупердяи — в таких домах воду нуждающимся продавали дворники. В доме Лидерса была огромная добротная цистерна, и офицеры, которые дежурили на гауптвахте, обычно обращались к графскому дворнику за водой для чая. Однажды вечером дежурный-поручик отправил своего денщика за водой, сказав ему: «Ступай к Лидерсу за чаем». Но денщик был новобранцем, и понял приказание офицера буквально — отправился на квартиру к графу Лидерсу. Двери ему открыл камердинер, и денщик, нимало не смущаясь, заявил, что поручик такой-то просит у графа чаю.

Через полчаса на гауптвахту явился лакей в ливрее и с подносом, на котором стоял серебряный чайник, бутылка рома и печенье. Когда поручик понял, что произошло, он едва не прибил денщика, но тот оправдывался тем, что понял приказание буквально. Наутро офицер, облачившись в парадную форму, отправился к Лидерсу просить прощения, заранее представляя себе самую крутую расправу. Однако граф сказал, что не сердится и отныне будет всегда посылать чай тем, кто дежурит на гауптвахте. С тех пор так и повелось — офицеры ежевечерне получали чай, ром и печенье.

Как Зеленой «помог» генералу

Градоначальник Павел Зеленой был в городе притчей во языцех. О его взрывном характере и несдержанности среди одесситов ходили легенды. Однажды к нему обратился некий генерал с жалобой на то, что какой-то человек по фамилии Берг ухлестывает за его дочерью, и попросил градоначальника припугнуть мерзавца.

Бергов в то время в Одессе было много, и Зеленой не стал выяснять, о каком именно идет речь. Он просто приказал полицейскому приставу привести к нему в кабинет Берга. Полицейский, в свою очередь, тоже решил не заморачиваться, и привел первого попавшегося человека, который имел несчастье носить такую фамилию.

Не дав жертве опомниться, Зеленой влепил ему оплеуху. Пристав решил помочь градоначальнику, и Берг сполна ощутил на себе еще и тяжесть руки служителя закона. Затем Зеленой выдал ему еще пару тумаков и взашей вытолкал ничего не понимающего Берга из кабинета со словами: «Я тебя, мерзавец, еще не так проучу, чтобы ты не ухаживал за генеральскими дочками!».

Самое смешное в этой истории было то, что настоящий Берг, узнав о расправе, стал обходить генеральский дом и предмет своих воздыханий десятой дорогой. А генерал, который не знал, как было на самом деле, до конца жизни был благодарен Зеленому за помощь.

Главное — не растеряться!

Дом Ариадны Папудовой отличался невероятной роскошью. Особенно красивым был паркет из драгоценных пород дерева, который слуги натирали до зеркального блеска. Сверху стелили роскошные персидские ковры, которые ничем не были закреплены и свободно скользили по паркету. Это было сделано для того чтобы их можно было легко свернуть, когда Папудова давала бал, — в огромном зале мазурку иногда танцевали одновременно 120 пар.

И вот однажды у Папудовой собрались многочисленные гости. Так как это был обычный прием, ковры оставили на полу. Каждый пришедший подходил к хозяйке, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Очаровательная хозяйка была чудо как хороша. Мужчины осыпали ее комплиментами, дамы тихо завидовали.

И вот в зал вошел великолепный барон Николай Остен-Сакен и с радостной улыбкой быстрыми шагами устремился к Папудовой. Но не успел он сделать и двух шагов, как персидский шелк заскользил под его ногами и барон грохнулся посреди зала, растянувшись во весь свой огромный рост. Ариадна Папудова бросилась к нему, чтобы помочь, но бравый барон ловко поднялся, лихо подкрутил длинные усы и сказал: «О сударыня! Я и без этого ковра готов был пасть к вашим ногам!». А гости и хозяйка по достоинству оценили умение барона оборачивать даже безнадежную ситуацию в свою на пользу.

«Поставьте корову на ледник!»

Семен Яхненко, общественный деятель Одессы и гласный городской думы, обладал весьма своеобразным характером. Он был натурой щедрой и увлекающейся. Все, что ему нравилось, он покупал для дома в огромных количествах — от халвы и фруктов до галстуков и жилетов. Домашние, которые не знали, куда девать все приобретенное, раздавали это неимущим. А еще Яхненко обладал весьма нетерпеливым характером и раздражался, когда ему противоречили.

Однажды он приехал на дачу к своему другу, табачному фабриканту Криону-Папа-Никола. Жена фабриканта предложила Яхненко стакан парного молока. Однако молоко оказалось теплым, что в летнюю жару было совсем некстати. Яхненко очень темпераментно выразил хозяйке свое неудовольствие, а жена фабриканта пояснила: «Это потому, что оно сейчас из-под коровы». И Яхненко, пожав плечами, недовольно буркнул: «Как будто нельзя было поставить корову на ледник?».

Купец на запятках

Одесский купец Крамарев славился своим богатством. Он жил в доме на Дерибасовской, на месте которого сейчас стоит знаменитый «Пассаж». Купец многое делал для города, и именно в его доме была устроена первая промышленная и сельскохозяйственная выставка.

Однажды в Одессу приехал граф Шереметев. Встретившись с Крамаревым, граф узнал в нем своего бывшего крепостного, который за много лет до этого, сбежал из его имения, не заплатив положенного выкупа за вольную. В одесские купцы Крамарев попал в первые годы после основания города, когда никто не придавал значения происхождению поселенцев.

Вообще, Шереметев относился к своим крестьянам неплохо, он даже хвастал богатством своих бывших крепостных, которые, откупившись, становились купцами. Но если ему не воздавали должного почета, он никогда этого не прощал и не забывал. Шереметев решил наказать беглеца, несмотря на его положение в обществе.

Граф потребовал Крамарева к себе, и когда тот пришел, приказал слугам запрячь роскошную карету. Затем он приказал купцу стать на запятки кареты, рядом с лакеями. В таком виде Шереметев несколько раз «прокатил» бывшего крепостного по улицам Одессы. После этого граф довольный уехал из Одессы и никаких претензий Крамареву больше не предъявлял.

При подготовке использована книга Дерибаса «Старая Одесса»

Фото: migdal.org.ua

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